連千毅「靠山」掃颱風尾　太陽會2分會長也栽了！高警「跨區包軌」上銬

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄「直播主之亂」餘波盪漾，就算是連千毅已經收押一段時間，不過警方還沒打算鬆手，這次把連千毅的背後靠山「太陽會」2名分會長、綽號全哥以及明德直接拘提到案，其中全哥還是在苗栗市一間火鍋店聚餐的時候，遭到員警攻堅，2人現在都被送進高雄市刑大偵訊。





▲全哥被逮時正在吃火鍋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

太陽會苗栗分會的前分會長全哥，在9月時大仁哥的寵物店遭到槍擊當日，被查出人在高雄，所以懷疑有涉案的可能性，另外太陽會高雄分會長明德，則是因為連千毅跟大仁哥喝和解酒的時候，因為在場，所以也被鎖定，目前全案以違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

檢察官羅水郎認為直播主之亂有幫派背景，並有上下組織結構，且有預謀性之組織犯案，本案除連嫌等12人外，另有幕後主使指揮者謝姓主嫌、李姓、蘇姓、林姓、范姓共犯等5人涉嫌參與槍擊事件。專案人員遂向檢察官羅水郎聲請核發拘票並向高雄地方法院聲請搜索票獲准。

▲▼太陽會的徽章 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





刑事局南打、高市刑大及保一維安特勤總隊30日晚間兵分兩路，一路在苗栗市為公路的火鍋店，當時全哥與阿達正開2桌，與10多人吃火鍋餐敘，見大批警力壓陣，毫無抵抗被捕，警方隨即搜索身上、2輛轎車，發現大量太陽會徽章，還有1支伸縮警棍，但沒有槍彈或刀械等違禁品；高市刑大則至高雄市新興區七賢路某大樓，拘捕高雄分會的會長明德。



