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光頭哥哥11/21告別式！粉絲排隊200m見葛格「最後一面」...淚崩：真的走了

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記者許凱彰／台北報導

拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅的網紅「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑13日傳出病逝的消息，粉絲在網路上紛紛表示不捨。光頭哥哥在21日的告別式有近500人到台北市第二殯儀館的會場送他最後一程，排隊人龍一度排了200公尺。

光頭哥哥於13日病逝新光吳火獅紀念醫院，21日的告別式會場截至8點30分約到場近500人，排隊人龍從靈堂延伸至辛亥隧道前，還被迫排到公車停靠區。

▲▼光頭哥哥告別式現場。（圖／記者許凱彰攝）

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▲光頭哥哥告別式現場排隊人龍。（圖／記者許凱彰攝）

告別式會場中簡單莊嚴，背景放著光頭哥哥生前愛的那首歌—鄧紫棋翻唱五月天的《你不是真正的快樂》，粉絲們三鞠躬送光頭哥哥最後一程。

在二殯告別式會場外擠滿了光頭哥哥的粉絲，面色凝重、不時抿嘴拭淚，還有粉絲說到，「葛格，謝謝你帶給我們的歡樂，一路好走」、「今天我還有帶了撲克牌，我會永遠記得那張紅心A」、「好難過，唯一的直播清流走了」、「沒有想到葛格真的走了」。

▲光頭哥哥過世。（圖／／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

▲光頭哥哥13日病逝。（圖／／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）

事情傳出是源自於光頭哥哥姊姊的發文，「感謝眾多朋友對我弟弟俊傑的支持與愛護，成就了他短暫歲月得已發光發熱的舞台，在人生的最後旅程，盡情展現他對表演、歌唱的熱情以及英語長才。我摯愛的弟弟俊傑已於11/13過世，粉絲們對他的要求（祝福影片或歌曲）都一一註記在房間的大牆上，只是這一次，很抱歉，光頭哥哥要失約了。」

據了解，光頭哥哥陳俊傑因為多重器官衰竭等6項疾病，11日晚間到新光吳火獅紀念醫院掛了急診，沒想到後來病情加重轉到神經加護病房，但最後仍不幸於13日凌晨2點左右過世。

▲▼光頭哥哥。（圖／翻攝自YouTube）

▲不少粉絲表示惋惜，「希望光頭哥哥一路好走」。（圖／翻攝自YouTube）

「光頭哥哥陳俊傑」臉書粉絲團小編也在消息傳出後表示，光頭哥哥本人可能永遠沒辦法更新影片和回覆大家的留言了，「我也很希望這是葛格的惡作劇」、「此時我跟大家的心情都一樣，內心非常沉痛的坐在螢幕面前」、「祈禱哥哥能到他心之所向之處，在另一個世界開開心心的」，目前已有大量粉絲湧入他的實況台哀悼致意。

光頭哥哥是一名敬業的直播主，平時會定期在直播平台Twitch上直播，粉絲團也會更新影片與動態。就有粉絲搜出4天前光頭哥哥在直播網站上的最後1次直播，他在最後說到，「真的不行了，哥哥真的生病，下次恢復體力再來，祝大家有個愉快的夜晚，祝大家擁有幸福美滿開朗健康，大家再會」，沒想到這次直播的再會，會是這樣的消息。

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