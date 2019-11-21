法拉盛四川美食　成都冒菜獨樂樂

圖、文／孫韶蓮

川菜以嗆辣聞名，其中又以成都菜出名。我們與Greater Flushing Chamber Of Commerce卓越法拉盛商會理事長John Cho約在法拉盛的川霸王吃飯兼做訪問，商會有本刊物介紹法拉盛的歷史人文、藝術活動與美食，這本刊物由紐約市政府贊助，推動法拉盛商業發展，我受John的邀請成為寫手。

對於川菜我的理解程度不高，當經理李小姐介紹成都冒菜時，我以為是某種不常吃的蔬菜，李小姐解釋冒菜是四川成都最具特色的平民小食。所謂的冒菜其實就是把一鍋嗆椒紅湯混雜著魚牛蔬菜等雜燴煮在一起的大鍋煮，成都冒菜是份很適合獨樂樂的小食，對於單身的人來說，一人吃飽了，全家就吃飽了。

川霸王的特色菜還包括水煮魚、牛雜湯，還有我比較熟悉的麻婆豆腐等等，值得一提的是活魚料理價格並不是時價，而是均一價，這點挺不欺客，就像是很多傳統的夫妻店一樣，午餐都有特價，週一到週五的特價午餐 外賣都是六塊五，實在親民。

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John說辣子雞丁裡的紅辣椒是南美洲的，就像是法拉盛是集合多元文化與歷史的紐約，而不是那種新中國城的刻板印象，這裡的食材也是多元化的。經理李小姐Lisa自稱為辣妹 (Spicy Girl) ，川霸王店雖小但滿多美國客人，李小姐說Instagram、Yelp和Google多少都能帶些美國客人進來。

紐約市政府發起支持社區店家活動，支持鄰近的餐館與小吃，讓小店能生存，我們還可以享受平價美食。

詳情請上：www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/businesses.page



文字、攝影：Giovanna Sun 孫韶蓮

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孫韶蓮

企業家、作家、策展人

www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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