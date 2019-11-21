飛機上用嘴幫老人吸尿！37分鐘吸出近800毫升尿液.....醫：天職所在

▲▼ 醫生飛機上用嘴幫老人吸尿。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同。）

記者康心禹／綜合報導

醫生的大愛能做到什麼程度？從廣州飛往紐約的航班上，一名老年旅客突然無法排尿，身體狀況極度不佳。聽到機上廣播後，兩名醫生趕來，診斷後認為老人膀胱大致存有1000毫升尿液，如不盡快排出，則會面臨膀胱破裂的危險。於是一名醫生製作簡易穿刺裝置後，另一名醫生用嘴從老人膀胱中吸尿近800毫升，使老人轉危為安！

據《澎湃新聞》報導，19日在從廣州飛往紐約的南航CZ399航班上，一名老年旅客突然無法排尿，身體狀況極度不佳。聽到機上廣播後，暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入性血管外科醫生張紅，與海南省人民醫院血管外科醫生肖占祥趕來，診斷後認為，老人膀胱大致存有1000毫升尿液，如不盡快排出，則會面臨膀胱破裂的危險，但機上救治條件十分有限....

危急之下，肖醫生利用便攜式氧氣瓶面罩上的導管、注射器針頭、瓶裝牛奶吸管、膠布自製了穿刺吸尿裝置，並由張醫生親自用嘴吸出尿液。整整37分鐘，張醫生不間斷為旅客吸出尿液，吐到杯中，肖醫生也不停根據膀胱積尿情況調整穿刺位置和角度，確保最大限度排出積存尿液，最終順利幫老人排出700- 800毫升尿液，使老人病情得到緩解。

事後，記者採訪張紅醫生，如何能毫不猶豫地做到為老人吸尿？張醫生淡然地回答：當時情況危急，一時也想不到其他更好的方法，看到疼痛難忍的老人，只想盡快幫他引出膀胱內積存的尿液，只能說是天職所在吧！