　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲現在學英文不流行死背，越有趣的方式越能引起共鳴，Instagram更是現在年輕人最潮的學英文管道。（圖／翻攝自PIXABAY）

記者張惠媛／綜合報導

讀書讀了這麼多年，7000單字你背了幾個？台灣人學英文最大的瓶頸其實不是單字、文法熟不熟，而是就算背起來了也不敢開口講英文，基於害羞、害怕發音不標準、用錯文法、「台灣腔」太重⋯⋯等因素，我們的英文能力幾乎只會在考試時展現，一旦生活中碰到需要說英文的場合，還是有很多人避之唯恐不及，學過的英文其實沒有還給老師，但也不是自己的。近年來的英文學習趨勢不再是死背單字、文法，而是喜歡從日常生活中的對話開始，做情境式的學習，也讓傳統的英文教學風格產生很大改變。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

請繼續往下閱讀...

製作英文教學影片的YouTuber不少，氛圍輕鬆、適時地加入英文知識，是許多人自學英文的選擇；在「滑手機」成為全民運動之後，深獲年輕人喜愛的Instagram（IG）上也出現不少英文教學帳號，相較於YouTube，在IG上追蹤英文教學帳號的好處是可以即滑即看，直覺式記憶，不用花時間等待影片讓自己「進入狀況」，看到合適的PO文也可以即時儲存或分享，上班偷閒的空檔、搭捷運通勤、晚餐手機配飯、睡前滑手機儀式等零碎時間都能利用，成為最潮的學英文管道。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲很多英文詞彙不太會用？用一張圖就能搞懂。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲幽默精準的圖片讓人一看就懂。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）

IG英文教學風潮中，竄起速度極快的「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」憑藉著幽默、精準的圖片設計，加上簡單明瞭的文字說明，分享容易被誤用的詞彙，以及台灣人常常搞不清楚的英文用法差異，著重在「怎麼解釋」而不是「這是什麼」，圖文並茂的規劃讓粉絲們在短時間內有極高黏著度，一年時間追蹤數已破10萬。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲「倉庫的女人Claire」因為真的在「倉庫」裡拍攝，引起話題。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）

「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」近期也推出影片教學，講者Claire因為在倉庫內進行英文教學，別名「倉庫的女人」，「奇特」的場景、簡潔明快的影片節奏、重點式分析等特色，讓倉庫的女人在IG英文教學界知名度大增，Claire也表示，光看一張圖的學習方式比較片段，因此決定開設影片教學，邏輯性地教大家「判斷的方式」，主題發想都來自於她自己學習英文的歷程，將經驗法則濃縮在影片中，她也希望觀看影片的人感覺「每一秒都有價值」，所以影片中沒有落落長的鋪哽、玩笑，這反而成為她的圈粉關鍵。

對於台灣人學習英文的關鍵，Claire表示，要夠有動機、替自己創造英文環境，例如：把手機、電腦設定成全英文介面、把睡前的手遊時間改成滑英文教學IG⋯⋯等，她說自己的教學影片中刻意不教文法，就是不希望大家太執著於文法正確性，「講就對了」！在「倉庫的女人」教學影片結尾，Claire都會丟出一個問題，例如：「你知道姊弟戀怎麼說嗎？留言告訴我。」激發粉絲主動查詢、自學的動力，她也希望能藉由自己的英文教學告訴想學英文的人「學習一定是快樂的。」

對於台灣人學英文常遇到的瓶頸，Claire推薦了4個不同風格的高人氣IG帳號，快來激發你的英文小宇宙！

►追蹤「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」

►追蹤「倉庫的女人Claire」

1. HipDict - Definition By You

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG）

▲看起來像是認真的字典，其實充滿趣味。（圖／翻攝自「HipDict」Instagram）

點進IG頁面，看似是認真的字典，其實解釋超惡搞，非常貼近現代人的心聲，意外激起共鳴，短短的句子很容易能看懂，如果你討厭背單字，那這個方式可能會很適合你。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲當朋友問你好不好時，你是不是很想回：「我很好，還沒死。」（圖／翻攝自「HipDict」Instagram）

►追蹤「HipDict - Definition By You（@hipdict）」

2. 學英文吧

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲豐富的內容跟實用的英文句型，對英文寫作有興趣的人必追！（圖／翻攝自「學英文吧」Instagram）

「學英文吧（@doo.english）」這個帳號分享的英文知識很適合考生吸收，內容豐富有趣，許多實用的英文句型。讀膩了枯燥的教科書？那就快追蹤起來，是你增強英文寫作實力的好幫手！

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

►追蹤「學英文吧（@doo.english）」

3. VoiceTube看影片學英語官方 Instagram

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG）

▲VoiceTube的YouTube頻道有許多教學影片，IG上常常分享語錄、電影台詞等。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）

「VoiceTube看影片學英語官方 Instagram」顧名思義就是看影片學英文，但IG上多半在分享語錄及同義字用法，搭配符合氛圍的配圖，不知不覺就一張一張滑下去。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲語錄控快點follow起來。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲VoiceTube的教學影片很貼近生活，超實用。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）

►追蹤「VoiceTube看影片學英語官方 Instagram（＠voicetube.tw）」

4. JK English

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲超萌的JK English用精緻可愛的動畫搭配發音例句讓你加深印象。（圖／翻攝自「JK English」Instagram）

你不會每天都背單字，但你會每天滑IG。「JK English」就像一本超萌的單字書，可愛的動畫加上發音例句，從圖片跟聲音讓你加深印象，刻意設計成8bit風格的人物，配上超腦補的劇情，幽默感爆棚，英文邊笑邊學更有效率。

▲▼IG學英文。（圖／翻攝自IG、PIXABAY）

▲8bit風格的動畫設計，根本就是史上最萌單字有聲書。（圖／翻攝自「JK English」Instagram）

►追蹤「JK English（@jk._.english）」

以上IG帳號你都追蹤了嗎？沒有「比較好」的學習方式，只有「比較適合自己」的學習方式，手機滑起來，今天起告別英文苦手。

ET快訊
利菁爆料「王少偉想泡韓冰」！還問當韓國瑜女婿有沒有機會
住大安區親戚房被起底　韓國瑜：我還住過舅舅阿姨姑姑家
超尷尬！新娘切蛋糕「超垂八字奶」偷跑見客…來賓全傻眼
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

影／總統級英文課！蔡英文教你：香蕉不是只有Banana一種說法

鳳凰颱風達強度顛峰！北北基宜持續「大雨特報」　一夜後減弱遠離

手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

美妝店買棉棉！店員「沒會員不能結帳」超厭世　下秒扯爆...網驚：絕對客訴

江宜樺前進世新　分享新媒體時代來臨後的民主政治

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

鳳凰颱風達強度顛峰！北北基宜持續「大雨特報」　一夜後減弱遠離

手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

美妝店買棉棉！店員「沒會員不能結帳」超厭世　下秒扯爆...網驚：絕對客訴

江宜樺前進世新　分享新媒體時代來臨後的民主政治

高雄全新景點！歐美「JETS嘉年華」要來了　遊樂設施40項↑、還能吃美食

空總打開封閉數十年圍牆！台法合作打造首座「台灣聲響實驗室」

新衣沒拆防盜扣！網建議：斜口鉗慢剪　過來人急勸…曝噴墨「遭殃經驗」

不省了！7、8月期統一發票四獎12月後兌領省800元　3千人已領獎

野生「超大咖天王」現身西門公車站！　網嗨翻：想偶遇

播氣象穿太露！　女主播「裙子只到大腿一半」…遭觀眾怒轟：不雅又噁心

雷納德霸氣隔扣「無表情」搧鍋致勝　瑞佛斯狂讚砍14分16籃板比佛利

魏應充涉詐欺、違反食安法8罪　台中高分院合併應執行4年8月

21,900元可入手寶格麗聖誕AirPods小包　掛胸前跑趴好時髦

重現Las Vegas的光彩炫目！快來與小鬼、熊熊一同參加愛 • Sharing聖誕牛仔趴！

民陣號召12月8日國際人權日集會　促港府恪守《世界人權宣言》

辣妻酒店賣笑壓力大跳樓亡！夫最後通電「快回家」　岳母慟：都是因為你

金宇彬復出作確定了！明年二月開工　2年前就接拍「導演堅持等他回來」

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

生活熱門新聞

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

光頭哥哥11/21告別式！排隊200m見「最後一面」

「懶人儲蓄法」一年爽增14萬存款

多叫一份餐請外送員！對方冷回一句他心死

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

送蟑螂上太空！實驗結果他大吃一驚

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

鳳凰路徑東修！下半天仍有可能發海警

一陣狂風天空飄下鈔票！美魔女師將全捐

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多熱門

相關新聞

小孩撞傷櫃檯廣播3次！低頭男眼神突飄移　她氣炸

小孩撞傷櫃檯廣播3次！低頭男眼神突飄移　她氣炸

一名女網友日前碰巧看到一名受傷女孩獨自大哭，一旁卻沒有家長安撫，急忙把孩子帶去服務台尋人。沒想到服務台廣播了3次後，旁邊低頭滑手機的男子才突然抬頭，眼神似乎在搜尋什麼。真相一出，網友們全都一面倒罵該男「太誇張」、「很沒責任感」。

羅PD發起退訂運動！　3小時後「真的跌破百萬」

羅PD發起退訂運動！　3小時後「真的跌破百萬」

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者捐款

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球

Instagram「按讚數」消失擴及全球

關鍵字：

英文英文教學instagramyoutube滑手機

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面