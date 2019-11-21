英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

▲現在學英文不流行死背，越有趣的方式越能引起共鳴，Instagram更是現在年輕人最潮的學英文管道。（圖／翻攝自PIXABAY）



記者張惠媛／綜合報導

讀書讀了這麼多年，7000單字你背了幾個？台灣人學英文最大的瓶頸其實不是單字、文法熟不熟，而是就算背起來了也不敢開口講英文，基於害羞、害怕發音不標準、用錯文法、「台灣腔」太重⋯⋯等因素，我們的英文能力幾乎只會在考試時展現，一旦生活中碰到需要說英文的場合，還是有很多人避之唯恐不及，學過的英文其實沒有還給老師，但也不是自己的。近年來的英文學習趨勢不再是死背單字、文法，而是喜歡從日常生活中的對話開始，做情境式的學習，也讓傳統的英文教學風格產生很大改變。

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製作英文教學影片的YouTuber不少，氛圍輕鬆、適時地加入英文知識，是許多人自學英文的選擇；在「滑手機」成為全民運動之後，深獲年輕人喜愛的Instagram（IG）上也出現不少英文教學帳號，相較於YouTube，在IG上追蹤英文教學帳號的好處是可以即滑即看，直覺式記憶，不用花時間等待影片讓自己「進入狀況」，看到合適的PO文也可以即時儲存或分享，上班偷閒的空檔、搭捷運通勤、晚餐手機配飯、睡前滑手機儀式等零碎時間都能利用，成為最潮的學英文管道。

▲很多英文詞彙不太會用？用一張圖就能搞懂。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）

▲幽默精準的圖片讓人一看就懂。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）



IG英文教學風潮中，竄起速度極快的「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」憑藉著幽默、精準的圖片設計，加上簡單明瞭的文字說明，分享容易被誤用的詞彙，以及台灣人常常搞不清楚的英文用法差異，著重在「怎麼解釋」而不是「這是什麼」，圖文並茂的規劃讓粉絲們在短時間內有極高黏著度，一年時間追蹤數已破10萬。

▲「倉庫的女人Claire」因為真的在「倉庫」裡拍攝，引起話題。（圖／翻攝自「一張圖搞懂」Instagram）



「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」近期也推出影片教學，講者Claire因為在倉庫內進行英文教學，別名「倉庫的女人」，「奇特」的場景、簡潔明快的影片節奏、重點式分析等特色，讓倉庫的女人在IG英文教學界知名度大增，Claire也表示，光看一張圖的學習方式比較片段，因此決定開設影片教學，邏輯性地教大家「判斷的方式」，主題發想都來自於她自己學習英文的歷程，將經驗法則濃縮在影片中，她也希望觀看影片的人感覺「每一秒都有價值」，所以影片中沒有落落長的鋪哽、玩笑，這反而成為她的圈粉關鍵。

對於台灣人學習英文的關鍵，Claire表示，要夠有動機、替自己創造英文環境，例如：把手機、電腦設定成全英文介面、把睡前的手遊時間改成滑英文教學IG⋯⋯等，她說自己的教學影片中刻意不教文法，就是不希望大家太執著於文法正確性，「講就對了」！在「倉庫的女人」教學影片結尾，Claire都會丟出一個問題，例如：「你知道姊弟戀怎麼說嗎？留言告訴我。」激發粉絲主動查詢、自學的動力，她也希望能藉由自己的英文教學告訴想學英文的人「學習一定是快樂的。」

對於台灣人學英文常遇到的瓶頸，Claire推薦了4個不同風格的高人氣IG帳號，快來激發你的英文小宇宙！

►追蹤「一張圖搞懂（@eyecream.tw）」

►追蹤「倉庫的女人Claire」

1. HipDict - Definition By You

▲看起來像是認真的字典，其實充滿趣味。（圖／翻攝自「HipDict」Instagram）



點進IG頁面，看似是認真的字典，其實解釋超惡搞，非常貼近現代人的心聲，意外激起共鳴，短短的句子很容易能看懂，如果你討厭背單字，那這個方式可能會很適合你。

▲當朋友問你好不好時，你是不是很想回：「我很好，還沒死。」（圖／翻攝自「HipDict」Instagram）



►追蹤「HipDict - Definition By You（@hipdict）」

2. 學英文吧

▲豐富的內容跟實用的英文句型，對英文寫作有興趣的人必追！（圖／翻攝自「學英文吧」Instagram）



「學英文吧（@doo.english）」這個帳號分享的英文知識很適合考生吸收，內容豐富有趣，許多實用的英文句型。讀膩了枯燥的教科書？那就快追蹤起來，是你增強英文寫作實力的好幫手！

►追蹤「學英文吧（@doo.english）」



3. VoiceTube看影片學英語官方 Instagram

▲VoiceTube的YouTube頻道有許多教學影片，IG上常常分享語錄、電影台詞等。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）



「VoiceTube看影片學英語官方 Instagram」顧名思義就是看影片學英文，但IG上多半在分享語錄及同義字用法，搭配符合氛圍的配圖，不知不覺就一張一張滑下去。

▲語錄控快點follow起來。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）

▲VoiceTube的教學影片很貼近生活，超實用。（圖／翻攝自「VoiceTube」Instagram）



►追蹤「VoiceTube看影片學英語官方 Instagram（＠voicetube.tw）」



4. JK English

▲超萌的JK English用精緻可愛的動畫搭配發音例句讓你加深印象。（圖／翻攝自「JK English」Instagram）



你不會每天都背單字，但你會每天滑IG。「JK English」就像一本超萌的單字書，可愛的動畫加上發音例句，從圖片跟聲音讓你加深印象，刻意設計成8bit風格的人物，配上超腦補的劇情，幽默感爆棚，英文邊笑邊學更有效率。

▲8bit風格的動畫設計，根本就是史上最萌單字有聲書。（圖／翻攝自「JK English」Instagram）



►追蹤「JK English（@jk._.english）」



以上IG帳號你都追蹤了嗎？沒有「比較好」的學習方式，只有「比較適合自己」的學習方式，手機滑起來，今天起告別英文苦手。