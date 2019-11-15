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Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

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▲▼社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Instagram「隱藏按讚數」將擴及全球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

社群媒體是現代人不可或缺的精神糧食，而Instagram在今年上旬陸續在7個國家測試「隱藏按讚數」，只有貼文所屬者才能看到讚數。Instagram今天再度拋出震撼彈，宣布這項測試活動將擴及全球。

Instagram發文表示，從今天起，隱藏按讚數將擴及全球，用戶再也無法在他人的文看到有哪些人在讚，以及哪些人看過此部影片，除非是自己所發的貼文，才能看見。

Instagram宣稱稍早在愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭、加拿大等國家測試隱藏按讚數時，反應都不錯，所以才決定擴及全球。

Instagram表示，我們希望追隨著（follower）專注在用戶分享的東西，而不是他人的按讚數。

然而，Instagram也明白愛心數對於一些創作者來說是重要的，因此，公司也積極的思考能透過什麼其他的方式，讓創作者能繼續向大眾傳達價值。

網友對於新版本反應也很兩極，有的人覺得是好，因為不會被影響；有些人則覺得看不到哪些人按讚怪怪的，很不習慣。

台灣的Instagram部分使用者於14日發現，在瀏覽其他貼文時，已經看不到詳細的按讚數，而只是簡單的顯示「千人」或是「萬人」。

Instagram宣布按讚數消失擴及全球。（圖／翻攝自IG的推特官方帳號網頁）

▲▼Instagram宣布按讚數消失擴及全球。（圖／翻攝自IG的推特官方帳號網頁）

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