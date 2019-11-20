農糧署推「榮町豆奶紅茶」　豆花妹蔡黃汝任推廣大使

▲農糧署南區分署發布108年榮町豆奶紅茶新品發表，請來豆花妹蔡黃汝。（圖／農糧署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會農糧署為推展臺灣雜糧，繼去年開始推動豆奶入校園，今年農糧署接續輔導保證責任嘉義縣義竹雜糧生產合作社，與統一超商股份有限公司、雲乳食品科技股份有限公司、愛之味股份有限公司、榮町投資股份有限公司，共同推動以臺灣豆奶加入紅茶調味，製成「豆奶紅茶」，20日在統一超商全台5,600家通路同步上市開賣，並特別選在上市當日在行政院農業委員會戶外舞台召開「榮町豆奶紅茶新品發表記者會」，由知名主持人莎莎擔任主持人外，並邀請豆花蔡黃汝擔任活動推廣大使，為臺灣產大豆消費通路開啟嶄新的一頁。

▲左起豆花妹蔡黃汝、農糧署署長胡忠一.農糧署南區分署長姚志旺.義竹雜糧合作社理事主席翁育群.中衛發展中心董事長謝明達出席榮町豆奶紅茶新品發表。（圖／農糧署提供）

農糧署胡忠一署長表示：「臺灣稻作面積達27萬公頃，但受到消費大眾飲食西化影響，導致稻米產銷改變，而每年臺灣食用大豆(黃豆及黑豆)、玉米、紅豆、胡麻、落花生、小麥等雜糧高達約800萬公噸，但是臺灣產的雜糧僅佔6%，臺灣雜糧地產地銷，相較於進口雜糧具新鮮、安全、可追溯、非基因改造且碳旅程低等優點，更符合消費大眾對食品安全的期待」。

新鮮豆奶，味美又營養，除維生素、鐵、鉀等多種礦物元素、大豆異黃酮、卵磷脂等養份外，蛋白質含量更是豐富，具「植物蛋白之王」的稱譽，已經是消費者日常飲食非常習慣的飲品之一；豆奶主要成分是大豆，除了傳統以黃豆製成的豆奶，近年也還陸續推出黑豆奶，毛豆奶、花生豆奶等豆奶產品，本次發表的新產品「豆奶紅茶」，則是以臺灣豆奶再以紅茶調味，提供更多元豆奶飲品選擇。

胡忠一強調，臺灣因土地及人力成本高，生產的大豆價格較進口大豆來得高，以往要進入食品加工端門檻較高；統一超商是臺灣最大零售連鎖通路，本次用臺灣產大豆為主要原料製成的「豆奶紅茶」能在統一超商全台5,600家門市開賣，除代表消費端對在地農業農產品的支持，也代表新鮮優質的國產雜糧製品開創了消費新通路。

「榮町豆奶紅茶」採用農糧署輔導的保證責任嘉義縣義竹雜糧生產合作社的優質產銷履歷黃豆，由愛之味股份有限公司及雲乳食品科技股份有限公司專業設計調製配方與加工製成，以榮町投資股份有限公司之「榮町豆奶紅茶」品牌，在統一超商全台5,600家通路同步上市。

「榮町豆奶紅茶」產品設計上具備有三大特色，第一，原料安心可溯源，義竹雜糧合作社的產銷履歷黃豆，通過374項農藥殘留檢驗，不添加防腐劑，品質安心看得見。第二，選用高雄選10號大豆製作，將豆奶與茶體完美結合，且帶有獨特奶香，香醇回甘。第三，全豆研磨製作，採用獨家研磨過篩技術，不但保留大豆的新鮮風味與香氣，口感喝起來更為滑順、濃郁與綿密。

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