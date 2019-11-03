酷男賣肉燥飯為台灣米寫歌　他用饒舌唱出「心情保證100分」

▲阿雞白天賣肉燥飯，一有空就到處走走搜集創作素材。（圖／阿雞提供）

記者許展溢／台北報導

土生土長台南的林泰佑綽號「阿雞GLOJ」，平常白天賣肉燥飯，一有空閒就到處走走搜集「素材」，哼出一句句「土地」的故事，為台南米以饒舌方式創作「歪嘴雞食台南米」，實地走訪有故事的米行，盼藉由這首歌讓更多人了解台灣米的好外，還有堅持的重要。

農糧署和各縣市政府近年為推廣全民吃台灣米舉辦不少活動、比賽，31歲的阿雞是饒舌歌手大支的子弟兵之一。他接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，台灣農業對他的意義很大，受台南市政府農業局邀請，為台南米寫首歌，想到養育大家長大的這塊土地，就必須做點事。

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▲阿雞說，別為了減肥沒吃米飯，要像爸爸呼籲的吃的一粒不剩，心情保證一百分。（圖／阿雞提供）



「台南不是只有無米樂」阿雞表示，台南還有很多很棒的米行和稻農，為寫這首歌，除研究也請教很多長輩，走訪在台南賣米超過70年的三順米店，90幾歲的老闆跟他說，現在米的取得很普及，要繼續堅持做這件事情，是想到地方上有很多小家庭還是會上門買米，那是多年的一種習慣。

阿雞也到依照消費者需求專賣各式米的長樂米行，和讓百年碾米機再生的晉發米穀商店外，更從種稻的小農了解，堅持自然農法，採無農藥自產自銷最大的目的是，還給土地健康，讓很多鳥類願意到此一遊。以上收穫轉換成一句句歌詞，「百年米行三代傳承是人家寄託」、「有一對夫妻他們用自然農法種作，還給田園健康，鳥兒都會來這生蛋」。

▲阿雞為台南米寫歌，特地走訪米行了解百年老店小故事。（圖／阿雞提供）

阿雞表示，這首歌是為台南米而寫，但歌曲含義也能套用其他縣市的米，最大的期待是大家聽完這首歌後，會覺得吃下的每一碗飯很好吃，也能認識這些米是來自台灣各縣市的土地。他舉例就像歌曲提到的，農夫種植很辛苦，一滴汗換來一粒米，米的重要性是，別辛苦工作後，為了減肥沒吃米飯，要像歌詞中，也是林爸爸呼籲的要「吃乎不剩，今天的心情保證一百分」。

從家開始步行，遇到轉彎處就轉彎的阿雞，扣除每天早上不到6點就要起床準備開店，直到傍晚，一有時間，就會遊走在台南各區巷弄，或坐在便利商店、咖啡館等戶外找靈感，他說騎車和走路視野不一樣， 巷子中的風景很療癒，甚至一個路人的表情也會讓他想法源源不絕。

▲▼阿雞用獨有的態度創作出一首首屬於這塊土地的故事。（圖／阿雞提供）

「稻穗的影子、收成的聲音，養育你我」。阿雞感嘆這個世代資訊過多，年輕人忽略掉很多事情，但透過在地文化、故事，認知到「每一個角色都是堅持的人」。就像他自己一邊賣肉燥飯，一邊不放棄創作，已累積8首創作的他，最大的目標是出一張完整專輯，並透露接下來要寫一首關於30歲的歌曲，讓大家有共鳴，因為他發現很多人30歲過後還是堅持做自己的興趣，用熱血去堆砌夢想。

▲阿雞說，「歪嘴雞食台南米」這首歌12月才會正式公開。（圖／阿雞提供）



最後阿雞透露，「歪嘴雞食台南米」這首歌要等到12月正式公開，不過想一聽為快的朋友們可以把握以下3場活動，阿雞會到場搶先演唱這首關於台灣米的故事。

混米好吃又營養！從白米.黑米.糙米.紅藜談混米的技藝

時間：11/8(五) 1900-2100

地點：台南文化創意產業園區 3F凱旋數創講堂

報名網址 https://lihi1.com/jvjFZ



會煮飯才開始好好生活：如何煮出好米飯、好米食

時間：11/30(六) 1400-1600

地點：新化楊逵文學紀念館

報名網址 https://lihi1.com/h3tj2



認真選米品米一起來 聞米香x嚼米Ｑx咬黏性x嚐甜度

時間：12/07(六) 1900-2100

地點：台南政大書城

報名網址 https://lihi1.com/SEyK7

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