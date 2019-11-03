　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷男賣肉燥飯為台灣米寫歌　他用饒舌唱出「心情保證100分」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

▲阿雞白天賣肉燥飯，一有空就到處走走搜集創作素材。（圖／阿雞提供）

記者許展溢／台北報導

土生土長台南的林泰佑綽號「阿雞GLOJ」，平常白天賣肉燥飯，一有空閒就到處走走搜集「素材」，哼出一句句「土地」的故事，為台南米以饒舌方式創作「歪嘴雞食台南米」，實地走訪有故事的米行，盼藉由這首歌讓更多人了解台灣米的好外，還有堅持的重要。

農糧署和各縣市政府近年為推廣全民吃台灣米舉辦不少活動、比賽，31歲的阿雞是饒舌歌手大支的子弟兵之一。他接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，台灣農業對他的意義很大，受台南市政府農業局邀請，為台南米寫首歌，想到養育大家長大的這塊土地，就必須做點事。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

▲阿雞說，別為了減肥沒吃米飯，要像爸爸呼籲的吃的一粒不剩，心情保證一百分。（圖／阿雞提供）

「台南不是只有無米樂」阿雞表示，台南還有很多很棒的米行和稻農，為寫這首歌，除研究也請教很多長輩，走訪在台南賣米超過70年的三順米店，90幾歲的老闆跟他說，現在米的取得很普及，要繼續堅持做這件事情，是想到地方上有很多小家庭還是會上門買米，那是多年的一種習慣。

阿雞也到依照消費者需求專賣各式米的長樂米行，和讓百年碾米機再生的晉發米穀商店外，更從種稻的小農了解，堅持自然農法，採無農藥自產自銷最大的目的是，還給土地健康，讓很多鳥類願意到此一遊。以上收穫轉換成一句句歌詞，「百年米行三代傳承是人家寄託」、「有一對夫妻他們用自然農法種作，還給田園健康，鳥兒都會來這生蛋」。

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

▲阿雞為台南米寫歌，特地走訪米行了解百年老店小故事。（圖／阿雞提供）

阿雞表示，這首歌是為台南米而寫，但歌曲含義也能套用其他縣市的米，最大的期待是大家聽完這首歌後，會覺得吃下的每一碗飯很好吃，也能認識這些米是來自台灣各縣市的土地。他舉例就像歌曲提到的，農夫種植很辛苦，一滴汗換來一粒米，米的重要性是，別辛苦工作後，為了減肥沒吃米飯，要像歌詞中，也是林爸爸呼籲的要「吃乎不剩，今天的心情保證一百分」。

從家開始步行，遇到轉彎處就轉彎的阿雞，扣除每天早上不到6點就要起床準備開店，直到傍晚，一有時間，就會遊走在台南各區巷弄，或坐在便利商店、咖啡館等戶外找靈感，他說騎車和走路視野不一樣， 巷子中的風景很療癒，甚至一個路人的表情也會讓他想法源源不絕。

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

▲▼阿雞用獨有的態度創作出一首首屬於這塊土地的故事。（圖／阿雞提供）

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

「稻穗的影子、收成的聲音，養育你我」。阿雞感嘆這個世代資訊過多，年輕人忽略掉很多事情，但透過在地文化、故事，認知到「每一個角色都是堅持的人」。就像他自己一邊賣肉燥飯，一邊不放棄創作，已累積8首創作的他，最大的目標是出一張完整專輯，並透露接下來要寫一首關於30歲的歌曲，讓大家有共鳴，因為他發現很多人30歲過後還是堅持做自己的興趣，用熱血去堆砌夢想。

▲▼ 饒舌歌手大支子弟兵林泰佑(阿雞GLOJ)。（圖／阿雞提供）

▲阿雞說，「歪嘴雞食台南米」這首歌12月才會正式公開。（圖／阿雞提供）

最後阿雞透露，「歪嘴雞食台南米」這首歌要等到12月正式公開，不過想一聽為快的朋友們可以把握以下3場活動，阿雞會到場搶先演唱這首關於台灣米的故事。

混米好吃又營養！從白米.黑米.糙米.紅藜談混米的技藝
時間：11/8(五) 1900-2100
地點：台南文化創意產業園區 3F凱旋數創講堂
報名網址 https://lihi1.com/jvjFZ

會煮飯才開始好好生活：如何煮出好米飯、好米食
時間：11/30(六) 1400-1600
地點：新化楊逵文學紀念館
報名網址 https://lihi1.com/h3tj2

認真選米品米一起來 聞米香x嚼米Ｑx咬黏性x嚐甜度
時間：12/07(六) 1900-2100
地點：台南政大書城
報名網址 https://lihi1.com/SEyK7

其他人也看了...

低醣飲食風行害了台灣米銷量　農糧署年花8500萬預算推吃飯

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體
真理褲妹搭板南線「感覺大腿被摩擦3次」　監視器畫面曝光乘客無
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

叔叔醫院喊「別擋到出入以免被沖到」　姪女：他一定看到什麼…原因曝光

酷男賣肉燥飯為台灣米寫歌　他用饒舌唱出「心情保證100分」

台灣高鐵「捐血傳愛」11月開跑！　全台巡迴時間＆地點看這篇

23號颱風哈隆生成路徑曝「北東變天」　24號娜克莉接力？彭啟明：有機會成颱

認屍過程哭暈2次、媽媽擦乾淚送別喪子！大師兄：假如死後還有一個時辰告別

熱帶低壓誕生！恐成秋颱哈隆　彭啟明：11月「走樓梯降溫」跌剩10幾度

初戀男收到兵單！爆哭一整夜「雙眼失明」　反轉結局超甜

奇美博物館浪漫聯合婚禮　台南古都風情吸引百對新人參加

第5屆馬祖國際馬拉松開跑　肯亞選手包辦全馬男女冠軍

捐腎給表哥表妹　手足愛得永生

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

叔叔醫院喊「別擋到出入以免被沖到」　姪女：他一定看到什麼…原因曝光

酷男賣肉燥飯為台灣米寫歌　他用饒舌唱出「心情保證100分」

台灣高鐵「捐血傳愛」11月開跑！　全台巡迴時間＆地點看這篇

23號颱風哈隆生成路徑曝「北東變天」　24號娜克莉接力？彭啟明：有機會成颱

認屍過程哭暈2次、媽媽擦乾淚送別喪子！大師兄：假如死後還有一個時辰告別

熱帶低壓誕生！恐成秋颱哈隆　彭啟明：11月「走樓梯降溫」跌剩10幾度

初戀男收到兵單！爆哭一整夜「雙眼失明」　反轉結局超甜

奇美博物館浪漫聯合婚禮　台南古都風情吸引百對新人參加

第5屆馬祖國際馬拉松開跑　肯亞選手包辦全馬男女冠軍

捐腎給表哥表妹　手足愛得永生

為她祈禱！彰化國道車禍8月大女嬰命危　未來3天是關鍵期

格林食指韌帶撕裂將缺賽　勇士7傷兵薪資達1.25億美元

曾愷玹搭高鐵「頑皮小男孩狂吵鬧」　路人媽媽下車前翻臉撂狠話...成功了！

太和殿衝6.8萬票暫居人氣王！11/20揭曉五星主廚乾拌麵心頭好

遠房親戚「公車站撿少女」　路旁性侵完後載回家…巧遇她媽媽

Honda新年式省油小車FIT只要66.9萬元起　光感應自動頭燈列標配

卸下虛偽的約會假面　讓我們好好吃麵

秒飛日本！台北隱密握壽司料理　玉子燒吃起來像「蜂蜜蛋糕」

12強／丸佳浩開轟慶祝手勢　稻葉篤紀想跟著做

日本薩摩硫黃島火山爆發　「2級警戒」留意火山灰、飛石墜落

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

準秋颱哈隆生成　走樓梯降溫剩10幾度

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

媽怒吼「買新鞋踩3下」沒水準　網曝由來

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

23號颱風哈隆生成路徑曝　24號颱接力？彭啟明：有機會

初戀男收兵單！哭整夜「雙眼失明」

假如死後還有一個時辰可以告別

校慶變調　陽明高中師生高喊換校長

單車妹運動裝超貼！飽滿到快炸出　網暴動

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

陽明高中500黑衣嗆換校長　導火線是早自習

foodpanda即日起訂餐地址更改逾1公里照送

外籍男從起落架竄出　桃機：無出、入境紀錄

更多熱門

相關新聞

花卉內銷量逐年減！業者揭2原因

花卉內銷量逐年減！業者揭2原因

台灣區花卉發展協會主辦的「彩遊花趣〜創意花毯展示推廣活動」，今（2日）在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展，不過我國花卉內、外銷成績也備受關注，農糧署副署長蘇茂祥說，過去5年外銷金額逐年增加，去年達63.2億，預計今年將超越去年。但有業者則憂心，內銷力道不如前，銷量都被乾燥花等原因取代。

鮮花「台灣圖騰花毯」　驚豔中正紀念堂

鮮花「台灣圖騰花毯」　驚豔中正紀念堂

農糧署年花8500萬預算推吃飯

農糧署年花8500萬預算推吃飯

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

Q版玩偶＋創意飛機...農產花車遊行大比拼

Q版玩偶＋創意飛機...農產花車遊行大比拼

關鍵字：

台灣米台南米歪嘴雞食台南米農糧署台南市政府農業局阿雞林泰佑

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

2高富帥為辣腿妹決鬥1死　二級謀殺成立

日薪12000　他傻眼：高雄發大財

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面