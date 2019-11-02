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只有3天快衝！10萬盆鮮花「台灣圖騰花毯」驚豔中正紀念堂

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▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣區花卉發展協會主辦的「彩遊花趣〜創意花毯展示推廣活動」，今在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展，首次使用10萬盆（支）的鮮花及盆栽，動用超過300位花藝設計師和愛花民眾共同布置以「台灣」為圖騰的創意花毯，現場擠滿許多國、內外遊客爭相拍照，成了網美必拍新景點。

農委會表示，創意花毯活動是由台灣區花卉發展協會主辦，為108年度深化國產花卉推廣與應用計畫系列活動之一，今天開展首先曝光的部分，使用超過3萬盆（支）的當季鮮切花及盆栽等，佈置出15公尺見方，眾花拱月的台灣圖騰花毯，象徵台灣得天獨厚的地理環境及氣候，孕育出百花萬物齊開、物產豐饒的盛況，將台灣的美麗風情在此展露無遺，台灣本土的驕傲也隨著盛開的花朵繽紛耀眼。

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▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲以「台灣」為圖騰的創意花毯，現場擠滿許多國、內外遊客爭相拍照。（圖／農委會提供）

農委會指出，除了這片令人讚嘆的大型花毯外，還有50組小型創意花毯，由愛花民眾自主報名參加布置，不到2天的時間全數額滿，由民眾發揮創意，使用亮麗的國產花卉如火鶴、玫瑰、非洲菊、雞冠花等當顏料，畫出美麗花毯，就算是是相同的圖案，但因有不同的創意巧思，使用不同的花卉就會呈現出完全不一樣的效果。

農糧署副署長蘇茂祥說，這次活動主要目的是，全採用具有外銷競爭的國產花卉，如蝴蝶蘭、文心蘭、百合和火鶴花等，以上這幾種近幾年外銷成績一直成長，盼透過這次活動讓國人認識國產多元花卉，並藉由參與佈置，讓民眾對花卉產生興趣。

▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲蘇茂祥（右二）說，盼透過這次活動讓國人認識國產這麼多元花卉外，也讓民眾對花卉產生興趣。（圖／許展溢攝）

採遊花趣從中正紀念堂高處往下看，花毯猶如萬花筒般絢麗，色彩繽紛的花毯與民主大道周邊的綠意相襯，就像一幅色彩鮮明的風景畫，美不勝收。花毯展示至4日下午6點，只有短短3天，現場除創意花毯展示外，六日還有精彩可期的眾多表演活動，以及優良花店於現場展花束或花藝作品，想要一睹為快記得把握時間前往。

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