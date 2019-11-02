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低醣飲食風行害了台灣米銷量　農糧署年花8500萬預算推吃飯

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▲▼飯,吃飯,白飯,米飯。（圖／CFP）

▲台灣目前一年一人食米量平均45公斤。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

近年低醣飲食風行，根據農糧署統計資料顯示，民國70年每人每年平均食米量有90公斤，但去年僅剩45.61公斤，影響台灣米銷量。為推廣國人多吃飯，農糧署一年來舉辦超過3百場各種大小活動，預算超過8千萬，就是希望提振國內食米風氣。

農糧署指出，全台種植稻米面積目前約27萬公頃，一期作17萬，二期10萬，每年稻米產量約140至150萬噸，食用量約120萬噸，約2、30多萬噸拿去做加工品等。農糧署提供近5年每人每年平均食米量，107年45.61、106年45.43、105年44.48、104年45.67、103年45.70。近2年雖有小幅度上漲，但較多年前仍相差甚遠。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲全台種植稻米面積目前約27萬公頃，生產年超過20萬噸，已有供過於求現象。（圖／記者許展溢攝）

農糧署副署長莊老達表示，台灣一年食米量平均一人45公斤，相較20年前一人90公斤差很多，主要是生活型態改變、食物多樣化，大家選擇性多，外食人口增加，不像以前鄉下勞動力高，大多吃米。

為推廣全民多吃台灣米，農糧署一年下來舉辦各大小展銷、比賽等活動，幾乎一個月就有一場。農糧署指出，今年米食推廣經費粗估約8500萬，活動超過311場，包括炒飯和精饌米獎等比賽，還有米食教育等多項，也和連鎖通路合作推出多元化食品。農糧署強調，這些計畫都是透過不同方式，盼讓米食銷量不要下降。

▲▼2019精饌米獎,蔡淑臻。（圖／記者許展溢攝）

▲為了推廣台灣米，農糧署一年舉辦超過300場各式大小活動。（圖／記者許展溢攝）

莊老達說，米食推廣是要鼓勵國人多吃米，加上很多消費者覺得台灣米很好，但不知道自己吃的是不是台灣米，因此提供全台 4千多家業者，如台鐵、連鎖速食店和便利商店等申辦「台灣標章」，讓消費者識別並選擇優質米食。莊老達表示，也陸續開發米的泡芙、乖乖、蔥油餅、銅鑼燒、米饅頭和麵條等多樣化食品，不管中、西式產品都有在努力。

白米,米飯,米。（圖／達志／示意圖）

▲莊老達說，其實吃好的米是很好的選擇，沒麩質，不會引起過敏。（示意圖／達志／示意圖）

另外，今年國內稻米供過於求，國內水稻近年更超產20萬噸，農糧署表示，為讓稻農收益有保障，都有輔導措施，如有效調節市場供需、活化公糧運用、規劃濕穀調運和推動水稻田區耕作制度轉型等政策。莊老達說，多出來的稻米也都會外銷、做成飼料等多用途，並強調以健康層面來看，其實吃好的米是很好的選擇，沒麩質，不會引起過敏，吸油性低，更健康，希望國人能多選擇台灣米。

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