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台灣花卉內銷量逐年減！業者揭「2原因」嘆：要自己想辦法適

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▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲業者憂心，國內花卉內銷力道不如前。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣區花卉發展協會主辦的「彩遊花趣〜創意花毯展示推廣活動」，今（2日）在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展，不過我國花卉內、外銷成績也備受關注，農糧署副署長蘇茂祥說，過去5年外銷金額逐年增加，去年達63.2億，預計今年將超越去年。但有業者則憂心，內銷力道不如前，銷量都被乾燥花等原因取代。

蘇茂祥表示，台灣花卉最強外銷主要以蝴蝶蘭、文心蘭2種，光蝴蝶蘭就外銷超過80幾個國家，以文心蘭銷日本來看，比例約9成，尤其蝴蝶蘭顏色多變，品種多，各業者一年育種數量就有好幾種。蘇茂祥說，這幾年不管世界景氣怎樣，但台灣花卉都可以維持至少1、2成增加，以過去5年外銷成績來看金額逐年增加，去年外銷達63.2億元，今年1到9月已達51億，較去年同期45億元成長11%，評估今年外銷量將超越去年。

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▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲蘇茂祥說，國內花卉外銷成績逐年成長。（圖／農委會提供）

不過，台灣區花卉法展協會常務監察人陳昭明憂心，時代一直變，內銷需求被乾燥花取代，且有回收和垃圾問題，可能改擺氣球等，或是佈展的花卉會好幾場輪流用，業者都要自己想辦法去適應。

陳昭明也提，雖然很多國家很想開發，但以水平較低的越南舉例，出產的農產品都比台灣便宜，因此成長空間少，如菊花就比台灣生產的還便宜，現在台灣一把10隻要1百多元，但越南雖品質沒這麼粗壯，但加上運費到台灣才幾十元，相比便宜很多。農糧署表示，台灣菊花目前種植面積約4百多公頃，近幾年都是持平，由於近年產業調整，改以蝴蝶蘭、文心蘭等花卉為主，菊花目前仍足夠供應國內市場，提供他國市場則改新興花卉為主。

▲▼「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

▲「彩遊花趣-創意花毯」花卉展示推廣活動在中正紀念堂民主大道上熱鬧開展。（圖／農委會提供）

台灣花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌指出，越南、馬來西亞菊花相對台灣低，因此沒競爭力，農民從10年前開始轉其他較有競爭力花卉，菊花則改內銷為主，通常還是以祭祀、相關節慶為主，不過現在品項多，也有白菊等顏色，也造就另外一個市場。

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