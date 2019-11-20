台灣高鐵攜手國際珍古德協會　探索美好台灣環境教育成果展

▲台灣高鐵公司，今年特別與國際珍古德教育及保育協會，共同推動「探索美好台灣」環境教育計畫，車站大廳同步構築「綠漫步」生態空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣高鐵公司積極實踐「深耕在地、永續關懷」企業精神，希望透過環保意識向下扎根、向外擴散，今年特別與國際珍古德教育及保育協會，共同推動「探索美好台灣」環境教育計畫，11月20日在高鐵台南站大廳舉辦成果發表會。

車站大廳同步構築「綠漫步」生態空間，邀請旅客一起了解台灣野生動植物的生態與習性，進而關心我們的居住環境，更透過實際行動，共同守護美好台灣。

20日活動由台灣高鐵公司江耀宗董事長、國際珍古德教育及保育協會金恒鑣理事長主持，台南市長黃偉哲等來賓亦到場共襄盛舉。除了揭幕「綠漫步」生態空間，現場也播放「探索美好台灣」環境教育計畫的全年紀錄片，與各界分享具體成果。透過深入全台各地校園推廣自然關懷課程，培養青年學子環保意識，進而鼓勵孩子們走出校園，宣導愛護自然生態的重要性，集結社區力量，強化環境的保育觀念及力量。

黃偉哲市長致詞時，特別感謝台灣高鐵公司與珍古德協會等單位共同攜手，讓環境教育、生態教育及保育教育深入下一代。下一代是未來的希望，感謝高鐵公司與珍古德協會透過「探索美好台灣」及「根與芽計畫」一起為孩子們的環保教育而努力，期待未來台南市政府也能積極參與，教育孩子愛惜這塊土地的動植物，進而愛護台灣這個寶島。

台灣高鐵公司江耀宗董事長表示，「永續關懷」一直是高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，「探索美好台灣」計畫就是希望透過走進全台20所校園開設的「根與芽課程」，向下紮根生態永續的理念，不僅帶領學生認識寶島台灣多樣的野生動物與棲息環境，更鼓勵孩子們向身邊的親友、社區，不斷傳遞、擴散關心環境及保護動物的理念，讓更多人了解「永續關懷」的重要性。

珍古德協會理事長金恒鑣強調，協會持續在環境教育與保育方面努力，沒有教育何來保育；台灣的動植物值得保育，環境教育及保育需要透過了解、發掘、解決、行動四個步驟來付諸實行，今天的計畫就是第一步，希望大家都能在了解保育的重要性後，盡我們應盡的責任，保育野生動植物。

「根與芽計畫」是1991年珍古德博士推動全球性的環境教育計畫，鼓勵青年以實際的行動關懷環境、動物以及社區。這次「探索美好台灣」環境保育推廣計畫即是透過國際珍古德教育及保育協會的「根與芽計畫」，在全台各地20所國中小學推動「根與芽行動課程」，以生動活潑的課程內容，帶領學生認識台灣的野生動植物，並鼓勵孩子進行棲地保育、友善耕作、愛護生態環境等具體行動，同時於學校所在社區之醫院、圖書館、活動中心或校園內展演宣傳。

「探索美好台灣」綠漫步生態空間11月20日起至12月18日在高鐵台南站大廳展出，空間選用台南在地環境色勾勒出府城各種動物明星：水雉、黑面琵鷺，以及中南部常見的野生動物：台灣獼猴、赤腹松鼠、大卷尾、竹雞、紫斑蝶等共10種動植物。

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