1年賺120億業績！新竹巨城用3件事　翻轉無人廢墟

▲新竹風城從巨城Big City接手後，創下1500萬人次的年人潮紀錄。（圖／巨城提供）

記者蔡惠如／綜合報導

11月底新竹巨城Big City購物中心即將迎來第8年的周慶，今年百貨零售消費市場低迷，巨城在1至10月期間，業績成長還達到雙位數，是目前台灣百貨少有的高成長，經營團隊表示，今年業績目標120億元應該是「沒問題」，很難想像同一個地點經營的巨城，在2007年因經營不善，面臨斷水斷電的窘境，在遠東集團接手後，先從3件事改變。

改善動線

購物中心跟百貨的空間規劃完全不同，要讓消費者在這麼龐大的建築物移動，動線流暢是必須的，除了平行樓面的移動外，垂直樓層的移動率也要考量，不然消費者只會被困在下層，巨城改變原本風城的動線，新增2部能上下移動的電扶梯，一半考量電扶梯能在建築結構不被大改的情況下設置，另一半則因為電扶梯的載運效率要比電梯更高。

近期威京集團主席沈慶京接受媒體訪問時也表示，京華城的垂直電梯設置不夠，是京華城賣場設計最大的錯誤之一。

此外，把挑高挖空的樓板填平，也是考慮賣場的動線，挑高的設計好看歸好看，但消費者想到對面的店家，必須要繞上一大圈，間接也消耗了參觀者的體力。

豐富活動

位於台灣最科技化的區域，網路傳播的力量比任何地區都重要，在巨城接手營運後，團隊便規劃大量的活動、打卡造景，1年有300多場的活動在進行，週末平均也有3～4場的活動，每次來都有新東西看，還能透過網路發酵，漸漸成為新竹人休閒、生活的重點區域。

一站玩一天

跟原本經營風城的建設公司不同，遠東集團旗下有遠百、SOGO百貨，招商正是專業強項，巨城總樓板面積達到6萬多坪，近次於高雄夢時代購物中心的7萬坪，在京華城11月底結束營業後，無懸念的成為全台第二大購物中心。

偌大的購物空間，電影院、溜冰場、打擊場、書店、健身房、餐廳餐飲等設施通通有，當初就規劃「一站購足」的招商，一家人無論人數年齡，在巨城閒晃一整天都有事做，隔壁原本規劃成旅館，卻被巨城改建成創藝大樓，1到4樓從快閃店、餐廳、ABCMart紛紛進駐，2020年中還將開幕以「親子」為主題的5樓，讓消費者有更多地方「遛小孩」。

以往門可羅雀的風城購物中心，搖身一變成為1年人潮達到1500萬人次的新竹巨城，也成為全台年營業額破100億元的購物商場，11／28即將開打的周年慶預計也會吸引大批人潮。