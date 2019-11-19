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SOGO天母周慶LA MER乳霜組6千元有找　Adidas、Nike直接衝64折

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▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供）

▲SOGO天母周年慶推多重優惠，化妝品跟運動用品都有高回饋。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

百貨最後一波周年慶紛紛在11月底陸續開打，SOGO天母店作為該地區壓軸登場促銷，化妝品特惠組達7萬組，比去年多1%，折扣3.8折起，還有針對小資女祭出的獨家組合，如LA MER海遙拉納經典乳霜組合，特價5,840元，比起萬元入手價親民不少，此外針對運動品牌也有高折扣，聯名卡消費滿5,000元，直接回饋1,800元，等同打6.4折。

▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供）

▲LANCOME 超未來肌因賦活露加大組，價值10,270元，優惠價4,680元，限量50組。

時序即將進入12月，化妝品囤貨機會來到最後檔期，SOGO天母店從11／27起至12／8祭出滿千送百優惠，全館包括化妝品、名品、服飾、配件、鍋具、寢飾消費滿5,000元送500元抵用券；大家電、影音、藝品消費滿1萬元送500元抵用券，首5日單日消費滿6萬元加送1,000元抵用券。國泰世華聯名卡當日刷卡滿5,000元再加贈500抵用券。

▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供）

▲SHISEIDO 經典百優組價值6,216元，特價2,340元，限量120組。

化妝品牌也趁勢推出不少「收尾折扣」，資生堂東京櫃經典百優組，原價6,216元，特價2,340元，下殺3.8折，此外還針對高價保養品LA MER，推出入手組合，購買品牌經典乳霜30ML，加贈濃縮精華露、活膚水潤精萃、濃縮修復精華、舒芙乳霜與亮眼活膚精華霜，價值11,340元，特價5,940元，約打5.2折。

▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供））

▲12／2限日限量，LA MER 經典乳霜組，價值11,340，特價5,940元，限量30組。

而針對運動品牌，今年滿千送百加上加碼相乘，還沒算上產品特價，只要持國泰世華聯名卡，在周慶開跑前6日內消費滿5,000元，可獲得全館500元、4樓與5樓當日單樓層消費累計回饋600元、運動區200元、國泰世華加碼500元抵用券回饋，合計為1,800元，回饋率可達36％。

Adidas另從11／27起至12／1期間，推出消費滿8,800元現抵500元優惠；Nike則推出鞋款9折、服飾8折促銷。

▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供）

▲adidas kids套裝(外套+長褲) 原價1,990元，特價1,000元，限量30套。

▲SOGO天母周年慶。（圖／SOGO提供）

▲adidas Originals 經典LOGO連帽T恤(女)，原價2,690元，特價1,599元，限量30件。

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