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新竹巨城Big City周慶11／28開跑　每日送200張電影票

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▲巨城、周年慶、聖誕樹、聖誕節。（圖／巨城提供）

▲新竹巨城幾天前為耶誕樹點燈，吸引大批人潮，周年慶也將在11／28正式開跑。（圖／巨城提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在地業績一枝獨秀的新竹巨城Big City，一年一度周年慶將在11／28正式開跑，推出消費單筆滿3,000元送250元抵用券、3C家電單筆滿1萬元送500元抵用券，今年再針對HAPPY GO PAY加碼，單筆消費滿1,000元就送100元購物券。此外還推出消費滿2,000元即可參加抽獎，每天都送出200張電影票「一人獨得」。

新竹巨城Big City購物中心周年慶從11／28至12／9期間開打，1F、2F、B1特定店鋪單筆消費滿3,000元，送250元抵用券；3F、5F單筆消費滿2,000元送150元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券。

今年新增的加碼促銷則有HAPPY GO PAY，使用巨城APP並綁定特定信用卡用HAPPY GO PAY結帳，當日單筆消費滿1,000元送100元抵用券；單筆消費滿1萬元再加送100元抵用券。單筆消費滿2,000元贈200點；單筆消費滿6,000元送1460點。

此外單店也有特別優惠，Columbia周慶期間全面85折，消費滿7,000元還可現抵700元；UNIQLO在11／28至12／4期間，也推出消費滿2,000元現折200元的優惠，GAP也推11／28至12／4期間全面5折特價；MUJI無印良品則在周慶期間，單筆消費滿1,000元送100元抵用券。

巨城Big City購物中心營運長游欣宜表示，今年周慶包括冬季服飾、3C、家電與季節家用都是主打單品，預計12天周慶可挑戰22億元業績，1至10月整體成長有雙位數，全年業績目標120億元應可達成。

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