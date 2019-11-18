新光三越站前店周慶「家電買一送一」　買4.2折電子鍋再送黑金爐

▲新光三越站前店周年慶，針對小家電推特別方案。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越周年慶促銷進入最後一波，由台北車站商圈的站前店接棒，從11／28起至12／15開打，12／11前針對會員推出全館滿5,000元送500元抵用券回饋，化妝品消費滿2,000元送200元，而適逢尾牙即將到來，針對小家電更祭出「買一送一」方案，另外還首度推出家電「商品買5送1」好康，瞄準團購與尾牙市場。

今年農曆年在明年1月底，尾牙檔期較去年提早約1個月，正好搭上百貨周年慶最後一波，12月份包括台北車站商圈新光三越站前店、京站時尚廣場，SOGO天母店與高雄漢神本館，都是今年最後一波周慶檔期，除了化妝品之外，還有秋冬服飾、家用與小家電都是本波主打。

新光三越站前店周年慶從11／28開跑，11／28至12／11推全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore消費滿1萬元送500元抵用券、貴賓卡／APP會員12／4前消費滿1萬元送1,000元抵用券。

因應尾牙檔期提前與天氣變冷，暖意小家電市場需求增加，新光三越站前店特別對家電推出多達10款小家電滿一送一方案，如購買飛利浦雙向脈衝智慧萬用鍋，加上HI電子鍋，原價46,800元，特價19,490元，再加送黑金爐；Nespresso Essenza mini膠囊咖啡機，原價7,180元，特價4,490元，再加送Aero3 奶泡機。

另也首度推出小家電團購「買5送1」方案，像是Panasonic的泡沫洗顏儀，原價4,490元，享特價3,690元之外，買5台還加送1台相同產品；虎牌5公升電烤箱原價2,700元，特價1,490元之外，也再享同商品買5送1。

新光三越表示，站前店是周年慶最後一檔，不僅針對家電，也是化妝品囤貨機會最後一波，今年共祭出25萬組特惠組合，折扣3.8折起，預計周慶業績目標為16.6億元，較去年成長1%。

京站時尚廣場周年慶促銷也從11／20至12／16開跑，除全館滿千送百回饋之外，另也針對指定業種加碼，B2／1F／3F中性配件滿3,800元加贈200元抵用券；B2運動潮流指定櫃位消費滿5,000元，加贈100元抵用券。