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家長要小心！圖書館內可看A片？　盧崑福要求市府設閘道器管制

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▲台南市議員盧崑福要求裝置閘道器，關閉色情、賭博及暴力等不適宜網站，避免青少年遭受戕害。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福要求裝置閘道器，關閉色情、賭博及暴力等不適宜網站，避免青少年遭受戕害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家長要小心多加注意孩子到圖書館是在看書？還是看A片？由於包括圖書館在內，台南市很多公共區域可連接WIFI熱點，免費上網使用，因為未裝置閘道器過濾，導致色情網片無孔不入，學生在圖書館內可以自由看A片，台南市議員盧崑福要求裝置閘道器，關閉色情、賭博及暴力等不適宜網站，避免青少年遭受戕害。

盧崑福議員表示，一般家庭都會設置網路閘道器，避免孩子透過網路接觸色情與暴力等網站，但台南市的公共區域，透過連接WIFI熱點的免費上網服務，很容易連上色情、暴力及賭博等網頁，他要求市府在這些公共區域能裝設閘道器管制這些不適宜的網路。

盧崑福對台南市已升格為直轄市，但門面之一的台南火車站地下道卻髒亂不堪，牆壁處處可見塗鴉，通道整排都是流浪漢的睡榻，這種場景對夜間行經該處的女孩子並不安全。他指出，這場畫面對台南市推動觀光業，夠國際水準？他建議整個地下道的牆壁可先行重新粉刷，對流浪漢也能給予另外安置。市府觀光旅遊局長陳信安說，台南火車站地下道旁已有旅服中心，議員所提的問題，會與台鐵協商解決。

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