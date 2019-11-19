▲「Hello！來讀我」世界哈囉日，新北市圖汐止分館打招呼送好書。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

11月21日是世界哈囉日（World Hello Day），為了提醒大家人際溝通的重要，新北市立圖書館汐止分館特別規劃了「Hello！來讀我」活動，除了教大家打造五星級溝通術，館員也透過精心挑選的趣味選書，和民眾打招呼，當天只要到汐止分館與館員打招呼，還送你好書！

新北市立圖書館表示，現代社會人際關係疏離，一句簡單的問候可以拉近人與人之間的距離，每年的11月21日是「世界問候日」，也稱世界哈囉日，這個乍聽有點普通的節日，其實代表著祈禱世界和平。

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1973年中東爆發「十月戰爭」，為了希望能以和平方式解決分歧，減少戰爭對人民及社會的迫害，「世界問候日」因此誕生，到現在慢慢發展成促進世界和平，人與人之間相親相愛，不同族群間相互理解文化，運用問候溝通，拉近彼此間的距離，希望全世界和平的節日，如今已有146個國家響應。

汐止分館主任侯清山說，滑世代盛行，手機限制了人與人之間的交流，汐止分館響應世界哈囉日，因此特別規劃了「Hello！來讀我」活動，除了邀請民眾11月21日世界哈囉日當天到汐止分館借還書時，可以用各種不同方式、不同語言和館員打招呼，不管是「Hi」、「哩厚」、「呷飽沒」，或者哈日族「こんにちは」，韓粉「안녕하세요」，甚至透過肢體語言「擊掌」、「握手」，一起來分享這個溫馨的節日，還可以獲得好書。

此外，館員也透過精心挑選的趣味選書和讀者打招呼，包括只能自己偷偷看的書、學校老師沒收第一名的書、心臟夠大顆才能看的書、教你如何追女神的書等，希望透過有趣的書本打招呼方式，吸引讀者閱讀。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

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