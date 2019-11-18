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推動公民參與式預算　新北圖書館改造自己作主

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▲ 推動公民參與式預算 新北圖書館改造自己作主。（圖／新北市立圖書館提供）

▲推動公民參與式預算，新北圖書館改造自己作主。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

自己的圖書館自己做主！新北市是臺灣第一個推行參與式預算的縣市，日前更首推將圖書館改造納入公民參與，真正實現民眾心目中的圖書館願景。日前出版「公民自習簿」一書的新北市議員陳儀君，17日下午於新北市立圖書館總館舉辦新書分享會時，特別和新北市立圖書館館長王錦華一起享新店分館採取公民參與的設計經驗。

新北市立圖書館王錦華館長表示，今年起，參與式預算已正式納入高中「公民與社會」的教材，很多人對公共事務沒有很關心，也不知道參與式預算是什麼，「公民自習簿」是一本「臺灣式參與式預算」的工具書，除了和大家分享新北市的參與式預算經驗，讓大家了解參與式預算的運作和提案方式，同時也教市民朋友如何自己當頭家，了解公務預算數字背後的意義，自己決定使用方式。

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為了讓圖書館服務、閱讀活動的推廣等更符合讀者需求，新北市立圖書館自2018年開始推動參與式預算，今年更將新店分館的改造納入公民參與，邀在地居民一起參與設計，共同規劃心目中的圖書館。透過舉辦說明會、工作坊、走讀、建置臉書粉絲專業等方式。

邀請在地居民參與討論，交換想法，傾聽大家的意見，希望可以透過地方民眾的共同參與，讓大家可以從「關心身邊的事」開始，建立公民素養，培養關心公共事務的習慣，同時真正實現民眾心目中的圖書館願景，也是推動公共建設的新典範。

長期推動參與式預算的新北市議員陳儀君表示，「參與式預算」在國際上已經推動了將近三十年，全世界更有超過三千個城市都在推行，過去都是由上而下來制定決策，2015年新店區達觀里開始推動參與式預算，不僅是全台以政府預算為經費來源的首例，更締造了新北市政亮眼的成績。

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