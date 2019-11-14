詐欺通緝犯專偷高價物品　安南警逮娃娃機「海螺大盜」

▲市警三分局查獲該名專竊藍芽音響的邱姓竊嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夾娃娃機熱潮有漸退，但俗稱「海螺」的藍芽音響在娃娃機台主中，一直是熱門收購物品，台南一名34歲邱姓犯嫌，看準這些台主收購需求，專偷高單價「海螺」，到手後迅速轉售其他台主，市警三分局鎖定這名竊嫌，11月13日將該名竊嫌緝獲到案，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

臉書夾娃娃機社團，近期有許多台主貼出監視器畫面，提醒其他台主注意「海螺大盜」，該名竊嫌專門鎖定放置高價物品機台，特徵是使用通用鑰匙輕鬆開啟櫃門，拿取物品後即逃逸。

台南市警三分局於受理民眾報案後，旋即展開調查，發現邱嫌行蹤範圍遍布台南市多區，除戴鴨舌帽、口罩遮掩面容外，亦換乘計程車混淆視聽，增加警方偵辦案件難度。

警方積極調閱監視器，於比對數百台車輛後，鎖定邱嫌行蹤軌跡及車牌號碼，同時發現邱嫌為南檢11月發布之詐欺通緝犯，為避免再有其他店家受害，第三分局於13日下午前往台南市柳營區將邱嫌緝拿歸案。

經過警方調查，邱嫌曾為娃娃機台主，所以擁有「通用鑰匙」，可以輕易開啟機台竊取物品，且邱嫌所偷竊之機台，遍布台南市多區，警方將逐一清查，聯繫被害者製作筆錄；另因同工廠出產之娃娃機台鑰匙多可共用，市三分局呼籲，娃娃機應在櫃門、控制台、錢箱額外加裝鎖頭，以降低失竊風險。