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ET民調／蔡英文任內被斷7個邦交國　71.4％民眾認為兩岸應恢復友好

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文執政三年多斷交7邦交國，《ETtoday新聞雲》民調顯示有7成民眾認同台灣應盡速恢復兩岸有好關係。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

蔡英文政府上任後，國際關係上頻頻遭受中國大陸打壓，三年來失去7個邦交國。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，有53.8％民眾對此表示擔心。另外，有71.4％的民眾認為台灣應該要盡速恢復兩岸友好關係，與世界各國交流合作。

《ETtoday新聞雲》於2019年11月5日至11月10日，以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式進行調查，回收有效樣本數為3,585份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.64％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年10月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據民調結果顯示，對於「中華民國目前的國際地位與處境」的看法，有31.6％的民眾認為中華民國目前的國際地位與處境好（含「非常好」8.2％與「好」23.4％），有63.8％的民眾認為不好（含「不好」39.0％與「非常不好」24.8％）。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

對於中華民國在三年多來和七個國家斷交，目前邦交國數目僅剩15個，有53.8％的民眾對此表示擔心（含「非常擔心」24.4％與「擔心」29.3％），有39.1％的民眾對此表示不擔心（含「不擔心」27.9％與「非常不擔心」11.2％），另也有7.1％的民眾表示「沒有感覺」。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

對於台灣已經連續三年沒有收到世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）邀請信、連續三年無法參加國際刑警組織（INTERPOL）大會﹑連續六年無法進入國際民航組織（ICAO）大會，調查結果也顯示，有高達71.4％的民眾認為台灣應該要盡速恢復兩岸友好關係，爭取加入國際組織，與世界各國交流合作，以維護國人的健康、飛航與國際安全權益（含「非常認同」44.8％與「有點認同」26.6％），但也有23.2％的民眾表示不認同（含「有點不認同」13.1％與「非常不認同」10.0％）。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

另外，針對總統蔡英文上任後積極推動的「新南向政策」，有39.2％的民眾表示滿意（含「非常滿意」14.1％與「有點滿意」25.1％），有45.1％的民眾表示不滿意（含「有點不滿意」19.6％與「非常不滿意」25.5％），有15.7％的民眾對此表示「不知道/沒意見」。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

兩岸簽署的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），十年協商期間即將在2020年到期，《ETtoday新聞雲》調查統計，有59.0％的民眾認為若中國大陸終止ECFA，會對台灣經濟帶來負面的影響（含「非常認同」29.4％與「有點認同」29.6％），有30.2％的民眾不認為會有負面的影響（含「有點不認同」16.5％與「非常不認同」13.7％），另也有10.8％的民眾對此表示「不知道/沒意見」。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

調查結果也顯示，有高達83.7％的民眾認為在中美貿易大戰的國際情勢下，台灣為了分散貿易風險，應加速與其他國家簽訂自由貿易協議（FTA），積極加入國際貿易組織如「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）與「跨太平洋夥伴協定」（TPP）等（含「非常認同」48.9％與「有點認同」34.8％），僅有6.4％的民眾對此表示不認同（含「有點不認同」4.5％與「非常不認同」1.9％）。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

在「經貿為外交主軸」的看法部分，有高達86.6％的民眾認同中華民國應該更務實的以「經貿」為外交主軸，擴充我國的經濟實力，進而提升我們的國際地位 （含「非常認同」54.0％與「有點認同」32.6％） ，另也有7.7％的民眾對此表示不認同（含「有點不認同」5.2％與「非常不認同」2.5％）。

▲▼《ETtoday》「外交議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

至於「外交事務以推廣貿易為核心」的看法，有79.8％的民眾認同台灣應該要翻轉傳統的政治外交，改以「經貿外交」為主軸 （含「非常認同」43.8％與「有點認同」36.0％） ，另也有10.4％的民眾對此表示不認同（含「有點不認同」7.1％與「非常不認同」3.3％）。

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