ET民調／8成民眾認同高房價造成貧富差距擴大　81.8%要政府推「庶民經濟」

記者袁茵／台北報導

「貧富差距擴大」、「向上流動困難」與「世代剝奪感」等問題，在近年來的世代對話中，常是被拿出來熱議的焦點，「如何解決貧富差距問題」也是歷年來總統大選參選人一定要準備的必考題。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，認為台灣經濟現況好的民眾有28.8％。另外，有高達80.8%民眾認同高房價是造成台灣社會貧富差距擴大的原因之一。

為了解民眾對於貧富差距議題的看法，《ETtoday新聞雲》於2019年10月29日至11月3日，結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行調查，回收有效樣本數為3263份。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，此次調查期間於2019年10月29日至11月3日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為3,263份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.72%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年9月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，對「台灣經濟現況」的看法，僅有28.8％的民眾認為台灣經濟現況好（含「非常好」4.7％與「好」24.1％），有66.9％的民眾認為台灣經濟現況不好（含「不好」46.1％與「非常不好」20.8％）。

對於主計處公布台灣2019年第2季經濟成長率為2.1％，勇奪亞洲4小龍第一名，調查結果顯示，有26.8％的民眾認為大部分民眾的所得有跟著經濟成長率而增加（含「非常認同」7.0％與「有點認同」19.8％），68.5％的民眾不認為大部分民眾的所得有跟著經濟成長率而增加（含「有點不認同」31.4％與「非常不認同」37.1％)，顯見多數民眾不認為自己有享受到經濟成長的紅利，同時也解釋了為何民眾對於政府所公告的經濟成長率無感。

至於行政院主計處指出台灣2018年每人每月經常性薪資平均為4萬0980元，每人每月總薪資平均為5萬1957元，薪資年增率達到近十年來最高增幅度，有22.2％的民眾認為大部分民眾有因為平均薪資的提高而過得更好（含「非常認同」6.6％與「有點認同」15.6％），另高達74.2％的民眾不認同大部分民眾有因為平均薪資的提高而過得更好（含「有點不認同」27.9％與「非常不認同」46.3％）。

在「高房價造成台灣社會貧富差距擴大」的看法部分，高達80.8%民眾認同高房價是造成台灣社會貧富差距擴大（含「非常認同」48.6%與「有點認同」32.2%），僅有16%的民眾表示不認同（含「有點不認同」11.2%與「非常不認同」4.8%）。

在現任政府解決「民眾住房問題」的滿意度方面，有20.7%的民眾表示滿意（含「非常滿意」4.8%與「有點滿意」15.9%），高達70.3%的民眾表示不滿意（含「有點不滿意」30.1%與「非常不滿意」40.2%）。

對於「南北平衡發展有利於台灣經濟永續發展」的看法，調查結果顯示，高達74.8%的民眾表示認同（含「非常認同」32.8%與「有點認同」42.0%），僅有18.6%的民眾表示不認同（含「有點不認同」13.1%與「非常不認同」5.5%）。

在「推動庶民經濟」方面，有81.8%的民眾認同台灣在發展半導體、人工智能與生物醫療等高科技產業的同時，也要全力推動對於民眾所得與就業更有關的「觀光經濟」、「農漁業經濟」與「攤販經濟」等庶民經濟（含「非常認同」44.2%與「有點認同」37.6%），另有12.6%的民眾表示不認同（含「有點不認同」8.2%與「非常不認同」4.4%）。

對於蔡政府推動庶民經濟的滿意度方面，有38.7%民眾表示滿意（含「非常滿意」12.9%與「有點滿意」25.8%），有53.2%的民眾表示不滿意（含「有點不滿意」19.4%與「非常不滿意」33.8%）。