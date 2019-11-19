不顧飛安機上開直播！他被糾正竟嗆「罰8萬小錢」　下場出爐

▲陳男搭飛機時不顧飛安，執意在機艙內開臉書直播，最後依違反民航法遭罰2萬，得易服勞役20天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

陳姓男子搭乘國內線航空前往澎湖時，不顧飛安疑慮及座艙內人員宣導，在機上開手機直播起飛過程長達3分多鐘，縱使觀看直播的網友好言相勸，他仍執意不聽，還嗆聲，「這樣開手機被罰8萬？小錢、小錢」，被檢察官起訴。台北地院審理後依違反民用航空法，處陳男2萬元罰金，得易服勞役20天。

陳男4月18日下午搭乘華信航空從台北飛往澎湖，當機艙門關閉準備起飛，且林姓座艙長也已廣播禁止使用任何電子產品，但陳男不予理會，持續開機使用個人臉書直播起飛過程，就算線上觀看的網友積極勸導，「起飛降落中不能用手機」、「關機啦，不要害人」、「還不關，等等被罰」、「要關，不然會出事」，但他仍執意不聽，還回嗆，「這樣開手機，被罰8萬？小錢、小錢」，整個過程前後歷時近3分30秒。

網友見陳男如此囂張，便將他的直播影片下載留存，因被媒體報導而事件曝光，全案經交通部民用航空局函請偵辦，陳男被依違反民航法起訴。

法官認為，陳男明知飛機在關閉門艙後，起飛至降落期間不得使用手機等干擾飛航的器材，仍執意開直播且屢勸不聽，但考量他事後坦承犯行，最後依違反民航法中的「非法使用干擾飛航通訊之器材罪」，處台幣2萬元罰金，得易服勞役20日。

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