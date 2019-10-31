賄選被判當選無效　桃園市議員劉茂群：一百萬個無法接受！

▲國民黨籍桃園市議員劉茂群去年選前因贈送蘋果禮盒給選民遭檢方起訴，地院民事庭31日審理判處當選無效，劉茂群表示將提上訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

已七連霸的國民黨籍桃園市議員劉茂群去年年底選舉前遭檢舉贈送選民蘋果禮盒涉及賄選，檢方調查後提起當選無效之訴，地院民事庭31日下午認為，劉送的蘋果禮盒足以動搖投票意向應屬賄選，判處當選無效；劉茂群得知審理結果後強調，「內心一百萬個無法接受」，將提起上訴證明自己清白。

據桃園地院民事庭判決指出，劉茂群致贈選民蘋果禮每盒為738元，其經濟效益與實用性遠超過一般政見發表或選舉所發的扇子、帽子、面紙等贈品，客觀上具有足以動搖該社區選民投票意向的效用，檢警接獲檢舉後展開調查，根據多名證人證詞、賄選資料比對後，由呂姓助理曾送蘋果禮盒並無固定名目，足見劉送禮行為與社會風氣、慣例或節慶全然無關，法官認為應屬賄選，判處當選無效。

另外，根據檢方起訴書內容，劉茂群於去年6月6日花費2萬8000元向水果行購買39盒蘋果禮盒，指示呂姓助理假託社區管委會改選，贈送價值738元禮盒尋求選民支持，但劉在偵訊時否認，檢方於今年2月偵結依違反選罷法起訴她，建請法院從重量刑，刑事部分仍在審理中。

劉茂群31日晚間獲知民事庭一審判決當選無效後強調，內心一百萬個無法接受，自己多次反躬自省，所作所為當之無愧，「無情的審判、沈痛的心情」，面對這個判決，只能尊重司法，為維護自身清白與權益，決定提出上訴，希望司法還她公道，她一定會堅持走下去，無論未來結果如何，都不會放棄任何努力。

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