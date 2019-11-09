台東地方文化館生活日特展　前進台北

▲台東地方文化館生活日特展前進台北。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府攜手9家地方文化館舍，8日在松山文創園區文創大街登場，「台東地方文化館生活日特展」－分享台東動靜之間的幸福日常，將來自南迴、縱谷、海岸線以及台東市地區，在台北都會區呈現出迥然不同的生活樣貌，享受專屬台東的幸褔滋味。

開幕表演由成功鎮公所精心策畫的比西里岸PawPaw鼓以及阿美族舞蹈表演，邀請現場民眾牽手圍圈跳起大會舞，展現出豐年祭時族人歡欣鼓舞的喜悅，現場的陳小姐說，這是首次跳大會舞，非常喜歡眾人開心共舞的時刻，未來有機會也希望能到台東旅遊，體驗更多元的原民文化。另外，北漂多年的林先生則說：現場聞到稻草的香味就好像回到了家鄉台東。

特展現場聚集了9家地方文化館的特色展演，包括南迴「阿底旦文化故事館」打造1對天使翅膀參展，講述查拉密部落的故事；蘭嶼「蘭恩文化園區」藉著拼板舟，讓民眾體驗達悟族的海洋文化魅力；縱谷「稻米原鄉館」帶來米鄉人情味，民眾如臨伯朗大道大樹下的奉茶文化；台東市區則有知名的「台東美術館」，帶來建館12年的展出歷程，還有創意磁鐵牆與民眾互動等。

▼台東地方文化館生活日特展前進台北。（圖／記者楊鈞典翻攝）