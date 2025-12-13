　
社會 社會焦點 保障人權

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

▲▼離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

▲人妻崩潰提供丈夫與小三LINE對話、消費發票證據，證明兩人關係已遠超出正常友誼。（示意圖／pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名人妻小潔因丈夫阿威與登山社女友人發生婚外情，憤而提告第三者小君侵害配偶權。法院審理後，近日認定小君明知對方已婚仍與其發展不當關係，情節重大，判決須賠償20萬元精神慰撫金及利息。

根據判決，小潔與丈夫阿威結婚將近30年，阿威因參加登山社結識社內成員小君，兩人逐漸發展親密關係。小潔於2024年初意外發現丈夫手機內有與小君的擁抱合照與曖昧訊息，引起懷疑。在追問下，阿威坦承自2021年底起，曾與小君多次約會，並在旅館發生性行為多達70次，甚至將小君的生理期詳列在行事曆中。

阿威也坦白指出，兩人曾於2021年12月11日前往烏來區娃娃谷內洞國家森林遊樂區約會，19日一起觀賞板橋U2電影館的電影，25日更到新竹縣尖石鄉溫泉湯屋泡湯並發生性行為。

此外，小潔與阿威的對話中也揭露關鍵證據。她質問丈夫是否與小君「鬥陣」（即台語tàu-tīn，表面上意為多人相聚，但在此語境中被法院認定為性行為之暗語），並痛斥，這二年半，你沒有跟我「鬥陣」半次啦，你都是跟她「鬥陣」嘛，我跟你要「鬥陣」時，你根本都硬不起來，你都是跟她「鬥陣」。法院因此認定「鬥陣」意指性行為。

小潔並提出丈夫親筆切結書、LINE對話及消費發票等證據，證明兩人關係已遠超正常友誼。法院綜合對話內容、證人證詞與合照等資料，認定兩人互動過於親密，並曾多次發生性行為，嚴重侵害小潔的婚姻權益。

小君辯稱登山社成員之間互稱「親愛的」屬玩笑，身體靠近是為登山安全，否認與阿威有婚外情，並指出證據不足。然而法院認為，小君明知阿威已有婚姻，卻仍與其發展關係，已構成故意侵權。

最終，法院依民法第184與195條規定，判小君須賠償小潔20萬元，並自2025年2月23日起至清償日止，按年利率5%計算利息。小潔超出部分求償則遭駁回。判決部分准予假執行，小君若提供相等擔保，則可免強制執行。

12/11 全台詐欺最新數據

