女主播走路重摔「玉鐲斷3截」人沒事！命理師：別丟垃圾桶

▲女主播重摔，人沒什麼事，手鐲卻斷成3截。（圖／翻攝臉書／葉樹姍）



記者柯振中／綜合報導

資深新聞主播葉樹姍近日在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒，雙膝跪地、雙手著地，造成膝蓋與手掌擦傷，配戴的玉鐲也因此斷成三截。她事後感恩自己僅受輕傷，也不禁好奇斷裂玉鐲該如何處理。對此，命理專家楊登嵙指出，玉石自古有擋煞說法，若因意外斷裂，民眾切勿直接丟棄，應妥善處理以示感謝。

葉樹姍在臉書分享，事發當下她在人潮眾多的忠孝東路突然往前摔倒，雖然受到驚嚇，仍自行起身前往上課地點，直到進入教室後才發現左手腕上的玉鐲斷裂，衣袖中僅剩兩截。她回到跌倒地點尋找，最後順利找回遺失的第三截玉鐲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也提到，老師與同學協助她處理傷口時紛紛安慰「玉鐲幫忙擋災」，雖然無法確定傳說是否為真，但她坦言玉鐲原是當年送給母親的禮物，承載深厚情感與回憶，斷裂仍讓她相當心疼。葉樹姍最後表示，感謝諸佛菩薩保佑，重摔之下僅受輕傷。

根據《三立新聞網》報導，命理專家楊登嵙指出，玉石長久以來被視為可辟邪護身，若配戴時碎裂，常被解讀為替主人消災。若斷成數截，可用黃金鑲嵌修補，或打磨成墜飾、手鍊繼續佩戴，但曾擋煞的玉石，保護力通常會降低。

楊登嵙也提醒，若玉石破損嚴重、無法修復，不宜直接丟棄，可放入紅包袋後帶至寺廟金爐焚燒化掉，象徵對玉石護佑的感謝與敬意。他強調，貿然丟進垃圾桶，並非妥善的處理方式。