　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：陳煥丞、林敬旻

記者杜冠霖／台北報導

2026年民進黨想在高雄延續「綠色執政」，除了國民黨對手柯志恩的強力挑戰外，4名有意參選者還要先經過黨內初選檢驗。面對這場選戰，綠委賴瑞隆近日在《ETtoday新聞雲》專訪時，多次表達對柯志恩財劃法版本「偏向台北」的不滿。賴透露，柯志恩曾答應支持他的版本，卻說一套做一套，理由是「傅崐萁豈是我說得動的？」談到初選，賴瑞隆認為他的市府經驗是最大優勢，賴也提到，團結才能迎戰2026，所有高雄人都期待團結，兄弟姐妹登山一起努力。

不滿柯志恩財劃法版本　賴瑞隆曝柯答應支持卻「連環跳票」

賴瑞隆專訪中談到市政延續的重要性，從謝長廷、陳菊、一路到陳其邁，記者也好奇，此次柯志恩來勢洶洶，若施政中斷會有什麼影響？賴瑞隆舉例，曾經對高雄相對陌生的韓國瑜當選市長，他當時提出一個政策「賽馬場」，這跟現在的台積電選址是同一個位置，這塊從陳菊世代就開始鎖定要發展高科技的區域，「如果真的引進賽馬場就沒有台積電了」。

賴瑞隆也舉例觀光政策、城市代言人、演唱會經濟等等，他提到此次競選對手柯志恩，賴瑞隆直言，柯志恩對高雄相對陌生，她過去多數時間在台北、選過板橋立委，只是上次選市長才臨時來高雄，這幾年來很少聽到她說對高雄的願景，而我們是紮紮實實服務二十年，10年每天在市政府開會、當立委爭取大小建設，從國道七號、小港機場新航廈改建、大林蒲遷村、前鎮漁港改造、捷運紅線南延、捷運黃線的新建、亞洲新灣區智慧科技創新園區等，都是政績，柯志恩可以談談她為高雄做了什麼嗎？

談到對手柯志恩，賴瑞隆也不免提到兩人最大的衝突「財劃法」，國民黨團當時提出的版本是由柯志恩帶領的智庫所擬定，卻有「台北首都先加3%」的條款，且內容也對南部縣市相對不友善。賴瑞隆直言，這完全無法接受，一個把高雄放在心上的人不會提出這種版本，過去國家政策重北輕南，我們都努力要平衡中間的差距，為何還要首都加3%？很多企業工廠在高雄、公司卻在台北，光是營業稅就讓台北佔盡便宜，財劃法修法還要給北部更多好處，高雄人完全無法接受。

賴瑞隆說明，當時自己的版本是高雄加3%，這是考量重工業、電廠等造成的空汙，所以柯志恩的版本，只要是生活在高雄的人都無法接受，即使後來做了一些修正，但只是把首都加3%拿掉，卻加重了營業稅的比例，所以變成台北拿到442億，高雄則是損失200多億，「柯志恩跟陳其邁說會支持高雄、跟我說會支持我納入空汙的版本，結果最後舉手表決都還是支持藍白的版本，柯志恩話都說得很漂亮，最後做的從來都不是那一回事，光財劃法就至少跳票五次，說一套做一套」。

對於兩人互動，賴瑞隆透露，有一次在高雄車站遇到柯志恩聊到此事，自己問她「為什麼支持藍白版財劃法？」柯志恩回應「傅崐萁豈是我說得動的？」賴瑞隆不滿表示，要選高雄市長的人，如果連傅崐萁都不敢挑戰，那憑什麼得到高雄人的支持？「不要說傅崐萁，如果是蔡英文、賴清德提出這種版本、對不起高雄，我也會去抗議啊！」

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

初選最大優勢是市政經驗　賴瑞隆談政策停不下來

對於和初選對手的比較，賴瑞隆認為，自己最大的特色跟優勢在於，他有10年的市政府經驗，從新聞局專委、建設局專委、觀光局主秘、3年半新聞局長、一年海洋局長，總共10年時間都在高雄市政府內參與大大小小決策。所以他對高雄市政府的業務是熟悉的，對願景是熟悉的，對所有官員是熟悉的。現在很多局長、副局長、主秘都是以前同事，10年的革命情感，這是他最大優勢。

話鋒一轉，賴瑞隆再度提到他的產業六支箭、包含傳統產業升級、AI產業科技園區、觀光產業結合農漁業、海洋產業休憩王國等等，希望讓高雄均衡發展。賴瑞隆倒背如流、一一介紹，大談政策20多分鐘後，記者忍不住打斷，並追問與其他競爭對手的差別在哪？賴才停下來，並強調，今天當選明天直接上工，無縫接軌，就像他剛鋼談的，「你剛剛打斷我，不然我還可以繼續哈哈！不知道其他三個人可不可以，相信柯志恩沒辦法像這樣侃侃而談」。

回到初選，賴瑞隆認為，其實所有高雄人都期待團結、君子之爭，兄弟姐妹登山一起努力的氛圍。大家最擔心的是，一旦內部有問題、不團結的話，會造成2026年路線上的改變，這恐怕對高雄是一個重挫。從謝長廷、陳菊到陳其邁，這樣的市政能不能延續下去？大家會擔心，過去曾經發生過，韓國瑜89萬票當選，最後被94萬票罷免。就可以看得出高雄改變的決心，確實後續陳其邁市府團隊整體的表現也被大家看到。

賴瑞隆認為，高雄人很要求四位黨內參選者必須要團結一致。當然難免一定有競爭，但必須是君子之爭、和氣的競爭，不可以攻擊，不可以互相傷害，競爭結束後就要團結一致。這是高雄人對於候選人很高的期待，我們四人有高度默契，競爭時，大家各自講自己好的、未來的願景，但不能夠互相攻擊。初選結束後，四人一定團結。因為每一位都是被高雄人長期栽培出來的，那高雄的進步發展就是大家一起努力的成果，每個人都是參與其中。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

若贏初選卻輸大選是對不起高雄人　團結才能面對2026

至於初選後有無把握當桶箍？賴瑞隆認為，最關鍵是2026年能夠勝選，如果初選過了卻沒有辦法贏得大選，那是對不起高雄、對不起高雄人，初選過以後一定是整合所有人，唯有團結，才能面對2026年的變局，大環境上沒人能預測，但未來選戰絕對充滿變數。

大環境氛圍上，賴瑞隆認為，目前在往好的方向轉當中，不管是台美關係、台日關係都不錯，經濟面上面整體表現看起來是還不錯的。只是一些產業要特別注意，比如說傳產，還要看台美關稅談完之後的結果，尤其高雄有很多傳產產業，這個都要很小心。

除經濟狀況外，國會的衝突也對選情有影響，賴瑞隆指出，從去年到今年政局紛擾，畢竟執政的是民進黨，也會產生一定影響，這個東西都有可能形成一些變數，甚至包括中共介選力道、假訊息傳遞、認知作戰等，這都會是大環境的變數。我們能做的就是不斷要求執政團隊要穩健、減少犯錯。這些處理上都需要執政團隊很謹慎。

賴瑞隆提到，只要做錯一件事，就有可能被無限放大，如果一連串犯錯，整個大環境就會被拖垮。當然，如果能夠多做對的事情、讓人民有感的時候，各地選舉狀況就會好。在執政黨民調經過前半年亂流後，賴瑞隆也認為，目前民調有緩升的趨勢，當政府比較穩健在施政時，人民自然有感，在優勢縣市，跟國民黨對手的差距就會拉開，原本劣勢的選區也會變好，不只是你支持者，甚至連中間選民、藍營選民可能都會受影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雲街」出現了！　鄭明典曬衛星圖
何晴過世！生前曾患腦瘤　最後一次公開現身畫面曝
坣娜追思會　政商名流全來了！寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了
陸「第一古典美人」何晴61歲過世！　被封4大瓊女郎
快訊／6縣市低溫特報！入冬首發　今晚明晨下探10度
獨／馬國畢負債剩600萬　投資雞排「股東提不合理要求」慘賠2
雲林2死車禍！　撞擊瞬間影片曝光
ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

歐陽娣娣

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

何晴生前曾患腦瘤！　治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

高雄警零酒駕破功！副所長、基層連爆　內部憂「破窗效應」擴散

超商涼麵「加熱更好吃」？前店員認證： 嚐一口嚇爛

GD公司推出「AI機器人偶像」　包頭巾大跳〈POWER〉

政治熱門新聞

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

更多熱門

相關新聞

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。高雄市議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人共襄盛舉。

港湖世代交棒！　羅智強力挺陳冠安：專業敢戰的新戰將

港湖世代交棒！　羅智強力挺陳冠安：專業敢戰的新戰將

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

關鍵字：

賴瑞隆高雄市長初選民進黨2026大選柯志恩林岱樺邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

全台凍番薯！　最冷時間曝

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面