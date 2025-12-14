ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）



採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

攝影：陳煥丞、林敬旻

記者杜冠霖／台北報導

2026年民進黨想在高雄延續「綠色執政」，除了國民黨對手柯志恩的強力挑戰外，4名有意參選者還要先經過黨內初選檢驗。面對這場選戰，綠委賴瑞隆近日在《ETtoday新聞雲》專訪時，多次表達對柯志恩財劃法版本「偏向台北」的不滿。賴透露，柯志恩曾答應支持他的版本，卻說一套做一套，理由是「傅崐萁豈是我說得動的？」談到初選，賴瑞隆認為他的市府經驗是最大優勢，賴也提到，團結才能迎戰2026，所有高雄人都期待團結，兄弟姐妹登山一起努力。

不滿柯志恩財劃法版本 賴瑞隆曝柯答應支持卻「連環跳票」

賴瑞隆專訪中談到市政延續的重要性，從謝長廷、陳菊、一路到陳其邁，記者也好奇，此次柯志恩來勢洶洶，若施政中斷會有什麼影響？賴瑞隆舉例，曾經對高雄相對陌生的韓國瑜當選市長，他當時提出一個政策「賽馬場」，這跟現在的台積電選址是同一個位置，這塊從陳菊世代就開始鎖定要發展高科技的區域，「如果真的引進賽馬場就沒有台積電了」。

賴瑞隆也舉例觀光政策、城市代言人、演唱會經濟等等，他提到此次競選對手柯志恩，賴瑞隆直言，柯志恩對高雄相對陌生，她過去多數時間在台北、選過板橋立委，只是上次選市長才臨時來高雄，這幾年來很少聽到她說對高雄的願景，而我們是紮紮實實服務二十年，10年每天在市政府開會、當立委爭取大小建設，從國道七號、小港機場新航廈改建、大林蒲遷村、前鎮漁港改造、捷運紅線南延、捷運黃線的新建、亞洲新灣區智慧科技創新園區等，都是政績，柯志恩可以談談她為高雄做了什麼嗎？

談到對手柯志恩，賴瑞隆也不免提到兩人最大的衝突「財劃法」，國民黨團當時提出的版本是由柯志恩帶領的智庫所擬定，卻有「台北首都先加3%」的條款，且內容也對南部縣市相對不友善。賴瑞隆直言，這完全無法接受，一個把高雄放在心上的人不會提出這種版本，過去國家政策重北輕南，我們都努力要平衡中間的差距，為何還要首都加3%？很多企業工廠在高雄、公司卻在台北，光是營業稅就讓台北佔盡便宜，財劃法修法還要給北部更多好處，高雄人完全無法接受。

賴瑞隆說明，當時自己的版本是高雄加3%，這是考量重工業、電廠等造成的空汙，所以柯志恩的版本，只要是生活在高雄的人都無法接受，即使後來做了一些修正，但只是把首都加3%拿掉，卻加重了營業稅的比例，所以變成台北拿到442億，高雄則是損失200多億，「柯志恩跟陳其邁說會支持高雄、跟我說會支持我納入空汙的版本，結果最後舉手表決都還是支持藍白的版本，柯志恩話都說得很漂亮，最後做的從來都不是那一回事，光財劃法就至少跳票五次，說一套做一套」。

對於兩人互動，賴瑞隆透露，有一次在高雄車站遇到柯志恩聊到此事，自己問她「為什麼支持藍白版財劃法？」柯志恩回應「傅崐萁豈是我說得動的？」賴瑞隆不滿表示，要選高雄市長的人，如果連傅崐萁都不敢挑戰，那憑什麼得到高雄人的支持？「不要說傅崐萁，如果是蔡英文、賴清德提出這種版本、對不起高雄，我也會去抗議啊！」

初選最大優勢是市政經驗 賴瑞隆談政策停不下來

對於和初選對手的比較，賴瑞隆認為，自己最大的特色跟優勢在於，他有10年的市政府經驗，從新聞局專委、建設局專委、觀光局主秘、3年半新聞局長、一年海洋局長，總共10年時間都在高雄市政府內參與大大小小決策。所以他對高雄市政府的業務是熟悉的，對願景是熟悉的，對所有官員是熟悉的。現在很多局長、副局長、主秘都是以前同事，10年的革命情感，這是他最大優勢。



話鋒一轉，賴瑞隆再度提到他的產業六支箭、包含傳統產業升級、AI產業科技園區、觀光產業結合農漁業、海洋產業休憩王國等等，希望讓高雄均衡發展。賴瑞隆倒背如流、一一介紹，大談政策20多分鐘後，記者忍不住打斷，並追問與其他競爭對手的差別在哪？賴才停下來，並強調，今天當選明天直接上工，無縫接軌，就像他剛鋼談的，「你剛剛打斷我，不然我還可以繼續哈哈！不知道其他三個人可不可以，相信柯志恩沒辦法像這樣侃侃而談」。

回到初選，賴瑞隆認為，其實所有高雄人都期待團結、君子之爭，兄弟姐妹登山一起努力的氛圍。大家最擔心的是，一旦內部有問題、不團結的話，會造成2026年路線上的改變，這恐怕對高雄是一個重挫。從謝長廷、陳菊到陳其邁，這樣的市政能不能延續下去？大家會擔心，過去曾經發生過，韓國瑜89萬票當選，最後被94萬票罷免。就可以看得出高雄改變的決心，確實後續陳其邁市府團隊整體的表現也被大家看到。



賴瑞隆認為，高雄人很要求四位黨內參選者必須要團結一致。當然難免一定有競爭，但必須是君子之爭、和氣的競爭，不可以攻擊，不可以互相傷害，競爭結束後就要團結一致。這是高雄人對於候選人很高的期待，我們四人有高度默契，競爭時，大家各自講自己好的、未來的願景，但不能夠互相攻擊。初選結束後，四人一定團結。因為每一位都是被高雄人長期栽培出來的，那高雄的進步發展就是大家一起努力的成果，每個人都是參與其中。

若贏初選卻輸大選是對不起高雄人 團結才能面對2026



至於初選後有無把握當桶箍？賴瑞隆認為，最關鍵是2026年能夠勝選，如果初選過了卻沒有辦法贏得大選，那是對不起高雄、對不起高雄人，初選過以後一定是整合所有人，唯有團結，才能面對2026年的變局，大環境上沒人能預測，但未來選戰絕對充滿變數。



大環境氛圍上，賴瑞隆認為，目前在往好的方向轉當中，不管是台美關係、台日關係都不錯，經濟面上面整體表現看起來是還不錯的。只是一些產業要特別注意，比如說傳產，還要看台美關稅談完之後的結果，尤其高雄有很多傳產產業，這個都要很小心。

除經濟狀況外，國會的衝突也對選情有影響，賴瑞隆指出，從去年到今年政局紛擾，畢竟執政的是民進黨，也會產生一定影響，這個東西都有可能形成一些變數，甚至包括中共介選力道、假訊息傳遞、認知作戰等，這都會是大環境的變數。我們能做的就是不斷要求執政團隊要穩健、減少犯錯。這些處理上都需要執政團隊很謹慎。

賴瑞隆提到，只要做錯一件事，就有可能被無限放大，如果一連串犯錯，整個大環境就會被拖垮。當然，如果能夠多做對的事情、讓人民有感的時候，各地選舉狀況就會好。在執政黨民調經過前半年亂流後，賴瑞隆也認為，目前民調有緩升的趨勢，當政府比較穩健在施政時，人民自然有感，在優勢縣市，跟國民黨對手的差距就會拉開，原本劣勢的選區也會變好，不只是你支持者，甚至連中間選民、藍營選民可能都會受影響。