新莊公寓惡火16歲少女命喪火窟　消防大隊長：妹妹抱歉我們盡力了

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市新莊區建中街一棟公寓，今（14）日清晨4時許發生火警，造成一名16歲少女逃生不及葬身火窟。新北市消防局第二大隊大隊長遺憾表示，「妹妹抱歉，我們盡力了」。

▲新莊公寓惡火造成16歲少女亡，消防大隊長遺憾表示，「妹妹抱歉，我們盡力了」。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防指出，在4點33分的時候接到建中街報案，現場為四層樓公寓，二樓在燃燒，現場火勢已經很大，立即佈了三條水線上樓，在二樓的部分有發現一名16歲少女，4點58分發現之後少女已經無呼吸心跳，4點59分火勢撲滅，起火點是在二樓，詳細起火原因還是要由火調科調查，燃燒面積在30平方公尺。

警方表示，二樓住戶共2人，為屋主59歲周男及其未成年女兒周女，火災發生當時僅有周女一人在家。周女經救出時已無生命跡象，初步研判是於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥於房門口。經鑑識人員初步檢視現場證物，尚未發現明顯異常情形，並同步調閱周邊公、私監視器畫面及訪查鄰近住戶，均未發現可疑狀況。後續將由消防局火災調查人員進行複勘，本局鑑識中心及本分局鑑識小隊亦將配合到場鑑識，起火原因仍待消防局進一步調查釐清。

曾天柔在臉書PO文：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」