▲ 新北法紀教育役男在職訓練，災害防救課程增進危機反應。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年是921地震發生20週年及88風災10週年，為提升役男救災及緊急應變效能，新北市政府民政局19日召集80位役男，實施替代役法紀教育在職訓練。除了將災害防救課程納入，提升防災及避難的知識與技能，並進行CPR+AED實地教學訓練，學習基本急救動作。

民政局表示，為提升替代役男支援災害防救的工作效能，除了定期辦理法紀教育在職訓練，近年也開始結合實況模擬演練等訓練思維，此次訓練內容規劃地震、火災等災害認識與預警，並結合CPR和AED等緊急措施之實地操作，藉此強化役男們各項防救災知識與技能，儲備防救災人力。

▲ 新北法紀教育役男在職訓練，進行CPR+AED實地教學訓練，學習基本急救動作。

參與本次訓練課程的陳姓替代役表示，今日學習到的災害防救訓練，不僅能有效提升防救災知識，未來面對災害突發狀況時，也能減緩內心恐懼，將應變措施適時運用於災害。參訓的張姓替代役役男表示，學習CPR和AED等急救知識，不僅能有效應付突發情況，有正確的急救觀念，更能在黃金的救命緊急時間，搶救人命提升存活率。

民政局兵役勤管科科長林克文表示，新北市服役的替代役男目前有1095位，每年定期辦理4場次的法紀教育在職訓練，今年共超過290位役男參訓。明年也將繼續規劃名人講座及團隊建立課程，凝聚替代役役男團隊精神，並建立負責任、守紀律與互助合作的服役態度，發揮一己之力貢獻社會。

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