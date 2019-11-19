▲ 國際獅子會300B1區捐贈交通車，暖伸援手照顧偏鄉助弱勢。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為深入偏鄉，提供長者就醫及學童就學接送服務，國際獅子會臺灣總會新北市喜悅獅子會19日捐贈一輛價值75萬元的接駁交通車給坪林區公所，解決偏鄉交通車不足的問題，由副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀，感謝獅友散播愛心的慈善義舉。

副市長謝政達表示，坪林地處偏遠山區，部分地區長期缺乏公車路線服務，考量當地年長者及孩童的交通需求，坪林區公所致力建置8條符合當地需求的交通車路線。感謝國際獅子會300B1區捐贈8人座交通車，並號召友會捐贈100件毛毯給當地中低收入戶家庭，協助市府佈建偏鄉的長照服務資源。

▲ 新北市副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀，感謝獅友散播愛心的慈善義舉。

喜悅獅子會會長陳翠蓉說，坪林當地高齡化，多數學童父母、祖父母常以機車接送學童，在蜿蜒崎嶇的山區產業道路騎乘，下雨天尤其危險。特此捐贈接駁交通車，讓每份愛心集結成實際善行，喚起社會各界愛心。

民政局長柯慶忠表示，國際獅子會300B1區喜悅獅子會長期推動公益慈善，2019年7月也捐贈款項給坪林區公所，作為老人共餐及弱勢家庭急難救助之用。會長陳翠蓉的丈夫鐘建振為坪林在地人，深知當地民眾就醫就學需求，除媒合企業團體捐贈接駁交通車，提供居民更安全與完備的接送服務品質，也號召長榮獅子會、成功獅子會及極品獅子會共同捐贈100件毛毯給當地中低收入戶家庭，落實偏鄉關懷，發揮社團正向影響力。

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