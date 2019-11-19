逃兵16年到美國留學、大陸工作　罰6萬元換緩起訴＆寫悔過書

▲ 逃兵到美國留學居留工作，37歲回國妨礙兵役罰6萬元。（圖／達志／示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

服兵役是中華民國國民應盡的義務，但就是有人為了逃避兵役，花招百出，甚至不惜留滯外國。基隆市一名張姓男子就是出國讀書後，便逃避兵役拒不回國當兵，逃了16年後，今年總算到基隆地檢署到案說明，並接受罰款處分。



現年37歲的張男，2004年符合當兵年紀，為了躲避當兵，不肯徵召入伍服兵役，當年便以到美國紐約念書為由，申請延後當兵，但是張男卻持續滯留國外，甚至取得美國公民證明，並在大陸工作到現在。

區公所於2015年4月發現張男年滿33歲，已逾出境就學最高年齡33歲之規定，便在隔年1月及7月發函通知張男回國服役，但卻未獲回應，便將他以妨害兵役告發至基隆地檢署偵辦。

張男接獲地檢署通知後到案後，並承認因在國外讀書工作所以未服兵役，基隆地檢署檢察官調查，張男利用出國讀書為藉口，長期旅居國外，因逾出境就學最高年齡33歲，被公所發現，多次發函催告，但張男仍未履行服兵役之義務。

經張男提供美國紐約某學院的畢業證書及美國與大陸上海工作證，證明自己確實曾在國外就學及工作，並向檢察官承認確實有觸犯妨害兵役治罪條例。

檢察官偵訊後，認為張男素行尚可，深表悔悟，經司法偵查程序後應有所警惕，於是裁定要求他寫下悔過書後，並罰鍰6萬元，經張男向公庫支付6萬元後，檢察官予以緩起訴1年的處分。

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