應對香港抗爭和貿易戰　陸宣揚「中國國家制度和治理體系」

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

為更好說明「中國國家制度和治理體系」，中共中央黨校副校長謝春濤今出席由中華全國記協安排，不定期舉辦的的中外媒體茶話會。他說，中國現行的制度和治理體系，是共產黨總結過去經驗，逐步完善的最佳治理方式，對國家統一、和平穩定都有好處，若「現在建議共產黨實行西方那樣的制度，肯定不被接受。」

事實上，面對質疑，過往中方一向強調中國制度屬於國際間多種政府治理體系之一，有其特殊性和必要性；近期隨香港抗爭衝擊一國兩制，中美貿易戰反映中西「制度之爭」，在中華人民共和國成立70周年的背景下，中方持續擴大對「中國國家制度和治理體系」的宣傳，強化國際認同、對內凝聚共識。

▲中共中央黨校副校長謝春濤圍繞「中國國家制度和治理體系」這一主題，在11月19日上午與境內外媒體展開交流。（圖／記者陳政錄攝）

在19日上午於北京舉辦的媒體茶話會上，謝春濤面對駐紮於北京的中外媒體，就「中國國家制度和治理體系」展開交流，他首先指出，上個月包括十一國慶、19大四中全會召開，賦予中國推行新時代特色社會主義重要意義，「中國之所以取得今天一系列重大成就，跟中國國家制度和治理體系有密切的關係。」

他引述中共總書記習近平講話內容，表示中國制度和其他國家之所以不一樣，傳統文化是一個很重要的因素。在中華民族5000年的歷史根基中，踐行國家統一，讓全中國、各民族都過上好日子和以和為貴的理念，是始終不變的制度和思想，同時在近代遭受過列強侵略的過程中，雖中國一度失去信心，學習西方文化，但如總統制、議會制效果都不好。

謝春濤說，藉由現行的新時代中國特色社會主義制度，共產黨總結歷史經驗，進行多方面重大改革，也形成多項制度優勢，包括政策推進的穩定性、連續性，讓發達省分支援貧困省分，和有效率的社會管理體系等；尤其共商、共建、共享的治理方式，還體現在北京的「朝陽群眾、西城大媽、海淀網友」等方面。他繼續說，中共的精準扶貧是國際領先的案例，社會治安維護也走在全球前列。

▲茶話會候中外媒體追問。（圖／記者陳政錄攝）

因此，他強調，「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道」，中國的制度好不好，中國人民最有發言權，展望未來，中方將持續強化行政管理體系、生態文明的制度體系、黨和國家監督體系，到新中國成立100周年，國家治理體系和能力的現代化全面實現。

現場有媒體提到的香港問題，和「一國兩制」制度，謝春濤說，香港和澳門情況很不相同，但若干年前香港回歸時，領導人已預見到有人可能以香港為基地，對中國的制度提出挑戰，這方面在香港的基本法中，已對如何因應做出規定；因此，他也同意，應該在香港加強基本法教育、中國歷史和愛國主義教育的說法，讓年輕人不光記住「兩制」，更應該記住「一國。」

至於有媒體提問，中共是否有意將其治理制度向國際推行，謝春濤說，中方強調尊重和理解，從不尋求輸出中國制度，與此同時，中國也不斷的學習西方社會的制度體系，因此若中國制度好，其他國家是否學習、借鏡，主動權在自己手上。他提到，以自身服務超過30年的中共黨校體系為例，就有不少海外國家主動提出學習和交流。

除該茶話會外，在19大四中全會後，近日各主要官媒均撰文強調「中國制度的顯著優勢」；18日，中國國務院於浙江湖州召開「中國治理的世界意義」國際論壇，邀請來自近20個國家的200多名學者共同研究中國治理的經驗、價值和意義。

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