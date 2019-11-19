「警察最接近庶民」　葉毓蘭挺港警：恢復香港治安秩序何錯之有？

▲香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）



記者呂欣玫／綜合報導

香港理工大學的警民衝突繼17日晚間延燒至今，警方向學生投擲催淚彈，學生則以汽油彈回擊。對此，國民黨不分區立委參選人葉毓蘭19日發文聲援香港警察，她表示，如果警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，「這何錯之有？」

香港理工大學的警民衝突繼17日晚間延燒至今，港警包圍校園，18日下午約1點半，大批示威者由理工大學步出，警方再次出動水炮車及催淚彈射向人群，並展開拘捕，示威者被逼返校舍。香港特首林鄭月娥19日在特首辦舉行記者會時表示，如果校內的示威者和平地走出來，就不會有警方的暴力行動，警方也會採取必要的措施，以避免悲劇在香港發生。

對此，葉毓蘭透過臉書表示，如果警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？為什麼警察的孩子在學校裡要被霸凌、被肉搜？為什麼行進中的警察會被以美工刀割喉，被以弓箭射傷；持不同意見的老漢被汽油澆身點燃，沒有表示意見路過現場的女子會被圍毆至血流滿面？

葉毓蘭指出，警察在國家公務員中，人數雖然多，層級卻不高，所以過去在政府部門中被打壓、被當成牛馬驅策，可是人民眼睛卻是雪亮的，易言之，警察是最接近庶民的。

葉毓蘭提到，香港動亂至今，受苦的是廣大的老百姓，當家不成家、城不是城，外客開始以危城不入不再去了，誰吃虧？「不管在哪一個國家，我都支持當地的警察」因為他們是法治的衛護者，是社會安定的力量，謝謝他們為人民的安居樂業而奉獻，當然，「對於警察如有濫權暴力，也站在人民這邊，要求法辦改善！」

葉毓蘭表示，8/31和9/1在香港目睹的蒙面客動亂，他們騷擾無辜的民眾和外國人，破壞地鐵站、軌道等公共設施，當時她的專業告訴她，這不是暴力，什麼才是暴力？「以我認識的香港警察，他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有？」

另外，對於民進黨要葉毓蘭、退將吳斯懷退出國民黨不分區名單，葉毓蘭回擊，「我適不適格擔任國民黨不分區，與民進黨無關」以這麼不適格的總統，曾經被她的行政院長公開挑戰、還指控她使用國家機器打壓的紀錄，我們所有國人，「是不是也可以叫民進黨換候選，請小英退讓？？？」

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