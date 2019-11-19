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直擊／助未成年示威者返家　中學校長嘆：成長的代價太大

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▲▼香港理工大學1119。（圖／記者游宗樺攝）

▲示威者自香港理工大學撤離。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾俊豪、宋良義、游宗樺／台北—香港連線報導

香港理工大成為反送中示威新一波衝突點，經歷兩天的對峙後，示威者今（19日）上午陸續離開校園，甚至還有許多中學校長親自到學校協助學生返家。對於這次的「震撼教育」，一名校長坦言，學生有想法是一件好事，但有想法之後，還應該去思考該做什麼、不該做什麼。這個經歷很好的成長過程，但代價太大了。

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，這些未成年的學生之所以加入示威活動，主要是看到、聽到很多不公平的事情，但是政府沒有很快的處理好，學生不滿與怨氣越積越多，希望出來發聲，為社會盡一份力量。

李建文指出，不希望學生作不法行為，也理解他們為什麼要走到這一步，不應該只有學生，還有所有人都應該一同努力，包括政府、老師、家長等，大家都應該思考，怎麼找到一個方法將問題解決。

▲▼主教慈幼會伍少梅中學李建文校長。（圖／記者宋良義攝）

▲主教慈幼會伍少梅中學李建文校長。（圖／記者宋良義攝）

記者進一步追問，參加示威活動對學生而言，究竟好還是不好。他則回應，不知道對學生是好的影響多還是壞的影響多，因為沒有經歷同樣的事情，所以沒有答案。

不過，他補充，學生有想法是一件好事，「我們都希望他們有自己的想法，但有想法之後，還應該去思考該做什麼、不該做什麼。這個經歷很好的成長過程，但代價太大了。」


▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

▲香港理工大學。（圖／路透）

 
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