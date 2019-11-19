指反修例抗爭為「港獨」　共黨校謝春濤：應加強香港愛國教育

▲中共中央黨校副校長謝春濤在接受媒體追問時，表示加強中國歷史教育雖不能完全解決香港問題，但有助於提升年輕人的愛國心、抑制港獨。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

香港「反修例」抗爭越演越烈，衝擊中共踐行22年的「一國兩制」制度，中華全國記協今（19日）上午，特邀中共中央黨校副校長謝春濤，向中外媒體宣揚「中國國家制度和治理體系」。他在回應媒體提問時強調，香港的民主無疑比回歸時更加進步，但現在有些人可能打著民主、自由旗號，「幹得是別的事」，比如香港獨立、挑戰「一國」。

謝春濤指出，對香港現在的情況，他感到很遺憾，也很疑惑，比如英國統治香港100多年，很少聽到有些人在爭取民主，但現在相關抗爭人士的作為，明顯是挑戰一國、而非簡單的訴求維持香港的兩制。

▲香港理工大學19日因反修例抗爭，爆發警民衝突後的情況。（圖／（圖／記者游宗樺攝）

針對今天上午，大陸全國人大常委會法工委，指稱對香港高等法院裁定《緊急情況規例條例》部分條款（蒙面法）不符合香港基本法，表達強調不滿一事。謝春濤也說，「有些人擔心是中央干預香港司法，但我完全不這麼認為。」他表示，基本法條文很清楚，只有全國人大常委會有判斷和決定權，香港有關單位才應該反思，「是不是他們挑戰了中央政府。」

謝春濤進一步表示，一國兩制是由共產黨所創造，世界歷史上從來沒有過，「是一種非常好的辦法，能夠解決國家統一的問題」，但因為過去沒有實踐過，所以需要不斷的豐富和完善。

▲香港抗議蒙面法。（圖／路透）

他提到，在反思香港的問題時，有輿論提出應該在香港加強基本法教育、加強中國歷史教育，尤其是讓年輕人不光記住「兩制」，更應記住「一國」，「我覺得這些看法是對的。」他舉大陸本土愛國教育推行為例，側重近代中國人從被欺凌，到強起來的歷史走向，深刻了解到共產黨人的努力，和付出的巨大代價，如此以往，那麼「年輕人是否愛國不會成問題。」

對於外界擔心「一國兩制」將逐漸朝「一國一制」靠攏，謝春濤在接受現場中外媒體提問時，繼續為中國的國家治理、制度體系背書。他表示，香港回歸時中國領導人強調，至少50年不變，說的是「至少」，且現在也沒有任何一位領導人說要改變，因此中共肯定會在嚴格實行基本法的條件下，貫徹現行的制度體系。

至於到了2047年以後，香港特別行政區應該採取什麼制度，他說，「該制度一定是要對國家統一、經濟發展、民生改善、社會穩定等四方面有好處，如果現行制度沒辦法發揮好處，就應該考慮改變。」否之則繼續施行。

謝春濤說，改革開放以來，中共領導人非常尊重香港，一方面是推進國家統一，一方面是香港本身的發展，包括粵港澳大灣區的推動等，但現在隨上海、深圳崛起，「香港的確有些優是減少了，這點香港要好好想一想」，如何和澳門一樣抓住機遇，並未年輕人創造多一點機會。

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