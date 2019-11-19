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三星Galaxy A系列手機將外包陸廠聞泰科技！代工約6千萬支　壓低成本vs.品質爭議

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▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星計劃明年將智慧型手機生產的五分之一轉移到中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒報導，三星計劃明年將智慧型手機生產量的五分之一轉移到中國，以降低生產成本，與華為和小米等對手競爭，但這是一個充滿風險的戰略。

路透報導指出，三星電子已於10月關閉了在中國大陸的最後一家智慧型手機工廠，正悄悄將部分Galaxy A機型的生產工作，轉移給聞泰科技Wingtech等其他製造商，提供規模經濟效益、降低成本，生產更廉價的新手機。聞泰科技已有為其他品牌（如Oppo，Xiaomi和華為）生產智慧型手機的歷史，這可能是三星選擇與該公司合作的原因之一。

三星拒絕透露，交給其他代工廠生產製造多少手機。但外媒指出，三星希望在2020年出貨約6,000萬支中國製造的智慧型手機，佔2020年三星估計的3億支銷貨量的20％。

儘管三星仍然是全球最大的智慧型手機製造商，但降低成本仍是製造業的重中之重，在定價範圍的低端競爭變得更加激烈。此舉意味著，三星打算憑藉降低生產成本來推動財務增長。

▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲有人擔心三星有可能因此失去質量控制，質疑此舉也可能損己利人。（圖／路透社）

對於三星這個戰略，許多批評者表示，三星有可能因此失去質量控制，也可能讓專業知識或機密被中國大陸製造業偷學一把，甚至承包商可能透過他們的資訊來協助其它競爭對手。

據報一位消息人士稱，Wingtech手機主要銷往東南亞和南美洲，儘管三星急於保持全球智慧型手機市場領導者的地位。一些分析師擔心，廉價電話業務的低利潤，不值得因此冒險。

Counterpoint分析師康湯姆（Tom Kang）表示：「如果ODM公司變得更具競爭力，競爭對手將更具競爭力。」他補充說，一旦公司透過外包製造手機失去了商業機密或專業知識，就很難重新獲得專有技術。

三星的前高階管理層，韓國成均館大學教授金永石說：「智慧型手機歸結為成本戰。現在，這是一種生存的遊戲。」

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