三星官網洩密？新款摺疊機傳改為上下翻蓋設計

▲三星新款摺疊手機擬採垂直「翻蓋」設計。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

記者陳心怡／綜合報導

先前傳出三星 Galaxy Fold 新一代摺疊機將採上下摺疊的「翻蓋式」設計，完全不同於現在市場上所販售的左右對折的Galaxy Fold。而根據外媒報導指出，新一代摺疊手機的代號很可能是「SM-F700F」。

根據《GalaxyClub》報導，在三星非洲的官網上，可以在支援頁面搜尋到代號為「SM-F700F」的神秘機型，但網頁內部並無法看到相關的圖片、文字敘述，僅知道它被歸類在智慧型手機當中。

由於第一代 Galaxy Fold 的產品代號為「SM-F900F」，F是三星首次採用的代碼，因此「SM-F700F」被猜測為第二代摺疊機。

▲「SM-F700F」被視為二代摺疊機。（圖／翻攝自三星官網）

彭博曾在先前的報導中表示，三星計畫於明年初發表一款新型的可摺疊螢幕手機。預計該機款展開後的螢幕尺寸為6.7吋，具備更窄的邊框及更薄的機身，價格則較要價1980美元（約新台幣6萬元）的Galaxy Fold更便宜。

據傳，三星最新概念摺疊機擁有較長的機身，可能採用 21：9 螢幕比例，前鏡頭將採用類似Galaxy Note 10的螢幕開孔設計，後置則為雙鏡頭，並以Android系統運行。

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