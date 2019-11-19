挖耳朵瞬間失聰！　女大生棉花棒一戳…嚇喊「聽不到了」　醫師一照結局糗爆

▲自己在家挖耳朵，下秒竟然聽不見。非本文當事者。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名女大生日前耳朵突然騷癢難耐，趕快拿出棉花棒挖了幾下，沒想到不挖還好，一挖竟然「完全聽不見」了，無論她用力吞口水、搖晃拍打，一邊耳朵就是呈現失聰狀態，她嚇到趕緊去醫院看診，沒想到醫師拿起內視鏡一照，讓她頓時尷尬到想鑽進地洞。

原PO在《Dcard》表示，當她用棉花棒挖耳朵的當下就覺得怪怪的，下秒竟發現自己聽不到了，當她著急地把所有恢復聽力的方法嘗試一遍仍無效時，她絕望地說，「沒用…完全沒用…」接著用最快速度跑到附近的耳鼻喉科診所，一路上彷彿看見人生跑馬燈，「想得到的後果都想了，我甚至覺得，慶幸老天爺如果讓我一耳失聰，至少還有留另一耳讓我聽這世界美好的聲音。」

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▲最好不要自己亂挖耳朵，可以到診所給專業醫師清理。（示意圖／記者楊筱柔攝）



抵達診所以後，前面還有20位病患在等候，原PO在等待的那30分鐘裡，內心實在百感交集，而且耳朵仍然呈現「失聰完全聽不見」的狀態，內心的不安感也越來越強烈。直到進入診間，醫生拿內視鏡網耳朵內一照，下秒淡定地說，「是耳屎太多不小心堵住了」，整個診間的氣氛頓時凝結幾秒鐘，害她整個人哭笑不得，區區一塊耳屎竟然害她失聰了快1小時，直呼「我的耳屎真調皮^_^」。

網友也回應，其實他們也有過類似經驗，「我對這件事已經見怪不怪了，真的是常常發生」、「我前陣子也一樣，被醫生清完瞬間覺得能聽見真好」、「我學妹是用棉花棒挖耳朵，結果棉花卡在耳朵裡，笑死」、「真的不要用棉花棒掏耳朵，尤其是耳道很小的人，我之前就是這樣，結果一個月都聽不到，最後還去開刀治好」、「之前在耳鼻喉科上班過～醫生都會建議不要自己拿東西放到耳朵裡，之前還曾經在病患耳朵挖出蟑螂。」

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