詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

▲彰化5信行員機警2度攔阻詐騙113萬，彰警表揚。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第五信用合作彰南分社行員機警，最近2度成功從詐騙集團手中，保住兩名被害人53萬元及60萬元，彰化警察分局長林崇志15日特別頒與感謝狀給相關行員，彰化警察分局也提醒民眾，詐騙老梗再現，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙三步驟，第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

彰警指出，有一吳姓婦人日前接獲詐騙集團來電，歹徒冒稱姪子並稱因競標法拍屋急需大量金錢為由，向吳民借取新臺幣38萬元整，吳民不疑有他匯款至人頭帳戶，同日下午歹徒謊稱錢不夠花，要求吳民再匯一筆金額，幸經五信行員楊佩恩、劉双卿發現吳民對於匯款用途交代不清且說詞反覆，並反向查證受款帳戶非吳民姪子所有，該行經理林麗玲遂通報本分局大竹派出所員警前往處理，經警員賴建維說明詐騙手法並即時通報銀行，成功攔阻且圈存新臺幣共53萬元整。

另有一名男子於社群軟體上認識自稱投資代購服務之經理，該詐騙集團假稱要驗證男子帳戶真實性，要求該男子須先匯款新臺幣60萬元至公司帳戶，經熱心行員劉淑君對其關懷提問並通報警方到場關切，進而成功攔阻詐騙。

彰化警察分局也呼籲民眾，詐騙集團老梗再現，警方除平時至金融機構加強與行員聯繫，亦請民眾提高警覺心，接獲相關詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙三步驟，無論任何情況，務必在第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

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