詐團馬國租豪宅3個月撈2600萬　首腦竟嫌「景氣真差」

▲以嚴姓男子為首的詐騙集團，在馬來西亞租下豪宅當機房向中國人行詐，3個月下來不法所得逾2600萬。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局破獲一起跨國詐騙集團，桃園市嚴姓男子涉嫌擔任金主，於2017年間成立科技公司為掩護，在印尼、馬來西亞、日本及柬埔寨租下豪華別墅作為詐欺機房，假冒公安欺騙大陸人，佯稱個資外洩、涉及刑法為由詐取錢財，初步清查金額至少上億元；檢警蒐集情資2年，2019年7月間完成蒐證，與馬來西亞警方聯手於柔佛州逮捕涉案胡姓男子等6人，並於8月初在桃園市某摩鐵內逮捕嚴男，核心涉案人皆遭檢方聲押獲准。經台馬警方調查，嚴等人在馬國僅行詐3個多月就進帳2000多萬，平常也駕駛保時捷等名車代步，詐團卻仍嘆「景氣真差」，相當令人傻眼。

刑事局中打第六偵查大隊第二隊調查，近2年陸續破獲在國外由台灣人設立的詐騙機房，並追查幕後出資者，而經遣返回台的機房成員幾乎口徑一致，經查證，鎖定有天道盟背景的嚴姓男子（29歲），查出他在2017年間成立科技公司，但實際上是以高額利潤吸引桃園地區的幫派份子、毒品慣犯投資，在印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地成立詐騙機房，每3到4個月為一期轉移陣地，冒充通訊管理局、大陸公安等詐騙大陸人民，初步估計已詐得上億元。

▲詐團在馬國租下豪宅當詐騙機房。

檢警調查，嚴嫌旗下的胡姓機房主（28歲）與多名同夥從2019年4月間召集成員，前往馬來西亞柔佛州租下豪宅為機房據點，向大陸人民詐騙，短短三個月時間就詐得2600餘萬元的不法所得，還被嚴嫌棄：「景氣真差」。專案小組結合馬來西亞警方蒐證，7月10日收網抓人，逮捕胡等涉案5男1女，胡嫌等人經過馬國法院審理後，於11月6日遣送出境並押解回台。

專案小組根據落網的胡嫌等人的供詞，於8月8日在桃園市某汽車旅館內，逮捕正在開趴吸笑氣的嚴姓男子等人，並起出行李箱內現金1239萬餘元、代步的保時捷、BMW等名車、勞力士名表等贓證物。

▲▼檢警起出行李箱內現金1239萬餘元、代步的保時捷、BMW等名車、勞力士名表等贓證物。

刑事局中打第六偵查大隊第二隊表示，專案小組於10月30日起配合胡嫌等人押解回台期程，持續拘提在台灣未到案詐欺集團共犯，包括集團總務、話務系統商收帳人員、馬來西亞一線詐欺機房在逃成員、仲介詐欺等成員9人到案，檢察官偵訊後將核心成員聲請羈押經法院核准，其餘人等分別以10萬元至20萬元裁定交保並限制住居。

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