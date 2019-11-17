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超慘！誤信女網友推薦投資線上期貨　碩士工程師1千萬積蓄被榨乾

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▲刑事局外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

桃園市1名擁有碩士學位的林姓工程師，2019年7月底在臉書上一位自稱張小姐的女子主動加他的臉書為好友，在閒聊中對方得知林姓男子為電子業工程師後，雙方互換LINE加好友。張女每天在Line上與他攀談獻殷勤，林姓工程師信任她後便推薦他下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式操作期貨買賣。

▲刑事局預防科發布預警，近來有眾多熟男遭女網友搭訕投資詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科發布預警，近來有眾多熟男遭女網友搭訕投資詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

張女聲稱香港有一家黃金期貨公司，可利用該「外匯交易」APP操作黃金期貨買賣，並誇耀她本身利用該款APP作期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林姓工程師2019年8月底至11月中旬共陸陸續續匯款10筆款項共新台幣近1000萬元至該APP投資期貨。

▲刑事局預防科發布預警，近來有眾多熟男遭女網友搭訕投資詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科發布預警，近來有眾多熟男遭女網友搭訕投資詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

一直到11月中旬林姓工程師想將投資獲利的黃金套現，卻發現APP帳號遭到停權不能使用，詢問該公司客服沒有回應，當初相談甚歡的張小姐也失聯，他才發現遭詐騙投資上當。

刑事局指出：此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等軟體鎖定台灣熟齡男女行騙。

歹徒先博取被害人信任後，謊稱有好康投資機會誘使被害人匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。警方17日提出預警，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以108年1至10月財損金額「超過百萬元的假投資」案件約500件左右，其中詐騙管道以「直接與人接觸」佔56.1％最多，其次為「網路詐騙」佔39.2％，「直接與人接觸」管道，以「投資吸金最多」

警方指出：這類假投資介紹人多為被害人親友，又投資報酬率介於10％-20％之間，且通常有實體公司、不定期舉行座談，易使被害人誤信投入大量資金。「網路詐騙」管道以「假交友型」最多，被害人透過臉書或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款被騙。

警方分析案例，發現這類型詐騙被害人年齡介於30-50歲、具大學以上學歷居多，顯示被害人擁有一定社經地位或為白領階層，警方呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問民眾可打165反詐騙專線查證。

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