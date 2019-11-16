話術洗腦同學！「無卡分期」買手機現賺5千　台中80大學生慘扛600萬貸款

記者趙蔡州／綜合報導

台中市發生一起校園詐騙案，一名就讀朝陽科技大學的翁姓男大生欺騙同學，謊稱只要幫忙申辦「無卡分期買手機」，就可以領最高5000元佣金，而公司則會幫忙繳完後續金額。但學生們聽信翁男申辦無卡分期後，卻陸續收到資融公司催繳通知，才驚覺事件是一場騙局決定報警，粗估受害人數高達近80人。

▲洗腦同學「無卡分期」現賺5千，台中80大學生慘背600萬貸款。（圖／東森新聞）

販賣3C產品的網站可以看見，不論是手機、筆電或各大家電都可以分期，而且還不用刷信用卡，但有人卻藉此用來詐騙。就讀台中朝陽科大的翁姓男大生就用「一起來賺錢」洗腦同學朋友，只要幫忙申辦無卡分期買手機，交出手機後就可以獲得1500元到5000元不等佣金，而且公司還會協助繳清後續的分期款項。

但當同學朋友申辦無卡分期，將新手機交給翁男處理後，就陸續收到資融公司的催繳通知，才驚覺事件是一場騙局決定報警。據悉，翁姓男大生其實出身於警消家庭，翁男父親2018年還獲得慈暉父親好人好事代表，這次兒子意外變成校園詐騙案的主角，翁父也相當無奈。

▲受害者申辦分期購買、交付手機後，仍舊收到資融公司的催繳通知，才發現翁男的說法都是謊言。（圖／東森新聞）

翁父表示，「他就是被朋友騙了，被詐騙集團騙了，詐騙集團騙了他以後，他又去拉同學朋友一起加入……」、「我們全家為了這件事已經很痛苦，家裡已經傾家蕩產、支離破碎了」、「為了這個小孩子惹的禍，他去讀大學不好好讀書，惹出這麼大的事來。」

▲分期網站上販售的手機比市面價格還要貴。（圖／東森新聞）

大學生為了獲得佣金，購入高於市價的手機，分期一期就要2954元，總共24期算下來破7萬，比官網價格貴了好幾萬。警方發現，除了朝陽科大有學生受害外，連亞洲大學、嶺東科大、台灣體育大學等也有受害者，粗估受害人多達80名、詐騙金額近6百萬，背後也可能有詐騙集團操控，將持續追查後續情況。