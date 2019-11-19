羅文嘉轟對手提名有黑道、吸毒背景　彰化藍營反譏：民進黨只剩這招嗎？

▲羅文嘉砲轟國民黨提名的立委有黑道吸毒背景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨中央黨部秘書長羅文嘉18日到彰化陪同黨籍立委參選人登記，重砲轟擊藍營提名的有販毒也有黑道背景、更有家族壟斷政壇的怪異現象，引發藍營的強烈不滿，發聲明稿反譏：把對手塑造成負面形象，為勝選不擇手段，民進黨的選舉方式訧只剩這招嗎？沒有政見了嗎？

▲張瀚天說20年來他為公益服務認真問政。（圖／記者唐詠絮翻攝）

羅文嘉點名國民黨提名的張瀚天有販毒吸毒的前科、蕭景田的黑道背景、謝衣鳳家族壟斷政壇的怪異現象，柯呈枋是卓伯源的副縣長、其團隊有人因涉及貪汚案件被判決確定，加上不分區的不當提名，吳斯懷等親共退將，相較國民黨侯選人，民進黨彰化縣四席侯選人個個優秀、善良、認真值得肯定與疼惜。

▲蕭景田說他從不攻擊對手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而被點名的張瀚天等人隨後也一一發出聲明稿，張瀚天說，年少時所犯的錯，已經接受處罰付出了代價；20年來，他用公益服務、認真問政，來證明自己的努力，兩次議員選舉獲高票，就是鄉親對他改過向善的肯定，並指羅文嘉擅長操作仇恨式的、負面的選舉，包括撕聯合報、貼中時標籤、罵前總統馬英九貴賓狗北京狗等。

▲謝衣風則說蘇貞昌的女兒蘇巧鳳也是要參選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張瀚天更反問羅文嘉，「試問，我犯錯接受了處罰，你犯的錯卻不必跟大家說清楚嗎？」張瀚天說，選戰以來，他一直強調要打一場乾淨選戰，很遺憾甫登記參選就出現這樣的負面攻擊，請對方陣營回歸政策訴求，還給選民乾淨選風。

而謝衣鳳則表示，中華民國是民主國家，立法委員選舉都是由選區選民投票決定，立法委員無法由世襲繼承。就如同行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧是立委，前總統陳水扁兒子陳致中是市議員，駐日代表謝長廷兒子的謝維州也曾經是市議員，他們也是要選民藉由選票支持。

蕭景田表示，宣布參選以來，從來不攻擊、不抹黑對手；今天民進黨中央惡意攻訐國民黨的提名候選人，顯示民進黨想不到其他招式，只能主打負面選戰，為了選舉已經到了不擇手段的地步，呼籲大家拿出民主風度和選立委的格局與高度，用服務和政見來說服選民。

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