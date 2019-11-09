她等結帳「頭髮被暴力猛扯」！整顆頭拉到後仰　大媽無辜笑：我想看是不是假髮

▲原PO的頭髮突然被從後面拉扯。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

這行徑未免也太沒禮貌了吧！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」分享一段經歷，當時原PO正在排隊等結帳，結果一名歐巴桑突然從後面拉了她頭髮，離譜的是對方還聲稱自己只是想拉拉看是不是假髮。對方誇張的行徑，讓原PO當下完全傻眼。

原PO表示，「天氣涼涼，沒把頭髮夾起來，出門買東西排隊等結帳，突然有人很用力拉了我頭髮」此外，由於對方拉的力道相當大，還導致原PO整顆頭像後仰，讓她忍不住喊了一聲「啥小」。原PO超不爽的回頭看之後發現，拉她頭髮的人是一位歐巴桑。

請繼續往下閱讀...

更離譜的是，該名歐巴桑還笑著看原PO說，「我拉看看是不是假髮，結果是真的欸，因為你頭髮好長喔！到屁股了耶，不會熱喔？冬天很保暖吧？」對方誇張的舉動，讓原PO當下嚇到沒有反應情緒，只能淡淡的回「呵呵...嗯啊」。

貼文一出，立即引發網友熱議，紛紛留言表示，「是我就先扁了，敢拉我頭髮，找死」、「一巴掌打下去，跟她說我看妳的血液循環好不好」、「沒禮貌的阿婆」、「我也曾經走在路上被歐巴桑摸頭髮，嚇死了，誰知道你手乾不乾淨啊」。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

影／她「離婚後與前男友復合」遭裹屍殺害！2幼子陪葬 鄰居驚：都會一起去看爺爺

好心幫軍中同袍租套房！辣妹竟躲房內「1次1800」跪地吞吐 他見警上門傻眼

影／整理釋迦「摸到一條長軟軟」！她秒用膠帶黏上去 隔壁小夥子驚呆：就差幾秒