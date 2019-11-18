跑腿領包裹爽賺3千！內藏天價海洛因...男大生慘淪毒梟判15年2月

▲林男多次以高額酬勞幫陳男代領包裹，不料卸下心防後，再次代領的包裹卻是一級毒品，害他慘遭判刑15年2個月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

林姓男大生2017年8月開始多次幫陳姓男子領取包裹，每次可獲得數千元酬勞，同年底陳男再次要求他代領包裹，不料裡面裝載的竟是重達13公斤的毒品海洛因。林男因此被依共同運輸第一級毒品罪，遭判刑15年2個月，在提出上訴期間，他供出陳男背後操作的案情，檢警7月將陳男拘提到案，台中地院12日依違反毒品危害防制條例罪，判陳男16年6個月有期徒刑。仍可上訴。

正在就讀大學四年級的林男2017年8月時在夜店認識陳男，陳男見他缺錢，便以每次2、3千元不等的跑腿費，要他幫忙至通訊行帶領手機，因工作輕鬆，林男逐漸失去戒心。在獲得林男信任後，陳男同年11月再度委託林男領包裹，不過這次是請他到一大樓管理委員室領取收件人名為「陳漢林」的包裹。林男不疑有他，依據過去經驗前往領取，不料這一領，讓他後悔莫及。

林男至大樓準備領取這個從泰國寄來的包裹時，遭埋伏員警逮個正著，當場拆開後確認裡面是13公斤的一級毒品海洛因。不過其實這個包裹早在2016年11月時就已抵台，海關查覺有異後，決定做為誘餌向上追查，但因查不到「陳漢林」這個人，才改以埋伏方式揪出取貨者。

林男二審判決出爐，法官依共同運輸第一級毒品罪，判他15年2個月有期徒刑，目前此案上訴至高院台中分院審理中，而林男也在上訴期間供出背後指使者陳男，檢警循線逮人。台中地院12日依違反毒品危害防制條例罪，判陳男16年6個月徒刑，仍可上訴。

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