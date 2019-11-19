替友人討債…他喊「讓妳現賺1萬」強脫內褲逞慾　債主：我沒收到錢

▲妙妙明明是欠崔男錢，卻遭張男「討債」強脫內褲性侵得逞，崔男不但全不知情，更沒收到張男辯稱「性交易」的錢。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

一名張姓男子於2016年5月間，不滿女子妙妙（化名）積欠崔姓友人債務，於包廂內對她潑酒、吐口水，更出手掌摑逼妙妙簽下本票，之後夥同4名友人，將她押往崔男租屋處，不料張男趁著與妙妙獨處，竟討債討到她身上，強脫妙妙內褲硬上得逞。北院依強制性交罪，判張男3年6月徒刑、強制罪部分7月徒刑，依強制罪判崔男7月，卓、詹男，各判4月、3月徒刑；民事部分判張男應賠妙妙60萬元。

據判決，張男於2016年8月21日凌晨，不滿妙妙欠崔姓、卓姓友人29萬及3萬5千元不還，出面「主持公道」，在包廂內對妙妙潑酒、吐口水，更出手打她巴掌，一旁的卓男也趁勢拿麥克風暴打妙妙頭部，並逼迫妙妙簽下31萬本票2張，之後一行人將她押往崔男租屋處，並派人看守。

張男於21日下午，以找人為由將妙妙帶出門，並趁著與她獨處時，提出「還債方案」，「我讓你現賺1萬元，從債務中扣掉，現在就要幹妳」，更嗆明若妙妙不不從，要把凌晨在酒店消費的5萬算在她頭上，但妙妙寧願多還錢，也不願配合，不料張男「討債」決心堅定，再嗆「就算加了5萬，我現在還是要幹妳」，隨即伸手在妙妙身體上下肆虐，妙妙經歷一晚折騰，已無力抵抗，只能抱頭痛哭，任由張男強脫內褲，在她身上衝刺逞慾，直到張男離開她才報警。

北院審理時，張男辯稱與妙妙約定以6000元性交易，但崔男稱對此毫不知情，更沒有介紹他們性交易，他向張男質疑時，也只被敷衍「事情就是發生了」，且張男也沒匯「性交易」的錢給他；法官依妙妙的控訴及驗傷單，再綜合張男、崔男等人的證詞，依強制性交罪判張男3年6月徒刑、強制罪部分判7月，依強制罪判崔男7月，依傷害、強制罪判卓男4月，依共同犯剝奪行動自由罪判詹男3月；民事部分，判張男應賠妙妙60萬元，崔男及卓男各10萬元。

偷偷分享少女秘密！