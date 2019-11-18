影／台灣女高中生受困理工大　陸委會找到人：暫無安全顧慮

▲香港理工大學爆發激烈警民衝突。（圖／記者宋良義攝）

記者曾俊豪／台北報導

香港理工大學爆發激烈衝突，外傳有一名台灣戴姓女高中生受困校園之中。陸委會今（18日）透過新聞稿證實此消息，文中指出，陸委會香港辦事處於17日22時40分接獲戴同學之母卜女士來電請求協助，其女兒為香港中五學生，受困於理工大學，希望駐處提供協助，目前已與該生取得聯繫，暫無安全顧慮。

陸委會指出，香港理工大學的激烈衝突，導致港警持續封鎖理大校園，據報導有數百人以上被困。在接獲戴同學母親請求協助後，陸委會在第一時間要求香港辦事處處理。

陸委會表示， 香港駐處同仁隨即與戴同學取得聯繫，雖暫無安全顧慮，但因警方與示威者持續衝突對峙中，學校週邊皆已封鎖無法正常出入，「駐處已提醒戴同學務必注意自身安全、遠離衝突地點，並將與其保持聯繫。」

陸委會強調，香港駐處已多次致電戴母，告知戴同學因手機遺失暫無法聯絡，香港駐處已依戴母提供相關資訊，積極透過各種管道協查，以確認其人身安全，並預為協助諮詢律師後續相關法律問題，維護並保障戴同學之權益。

香港示威遊行持續升溫，理工大學17日發生嚴重衝突，戰火延燒到18日凌晨，仍有多區路段被堵，示威者與警方對峙的情形。事後，港警也做出警告，若示威者再用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，將不排除使用實彈還擊。下午最新消息指出，理工大學校內仍有500到600人受困。

▲民眾利用理工大學食堂為示威者準備餐點。（圖／記者游宗樺攝）