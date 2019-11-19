AAHK：香港機場10月運量下降13%　比去年同期減少80萬旅客

▲香港反送中示威者在理工大學與港警爆發激烈衝突。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著香港的抗議情勢越演越烈，幾家亞洲的航空公司決議在未來的幾周減少飛往香港的航班，包括印尼的鷹航、印度的香料航空和韓國的濟州航空等。香港機場管理局（AAHK）在17日報告指出，10月份旅客數量下降了13％，進出香港機場的航班數量下降了6.1％，有越來越多的旅客將香港當作中轉站而不是目的地。

《航空業刊物》(Routes Online）報導，鷹航從12月中開始已將每週飛往香港的航班由21班減少至4班，香料航空將孟買到香港的航班在1月15日前全面停止，亞航也把12月和明年1月的吉隆坡到亞庇的航班減少。其中亞航表示，過去幾個月來的旅客人數有所減少，並且正在相應地調整運力。

▲國泰航空有限公司是香港第一間提供民航服務的航空公司，為太古集團及寰宇一家成員，以香港國際機場作為樞紐。（圖／路透）

香港機場在9月的客運量就下降了71萬，降至485萬，而去年同期為556萬。10月份使用機場的旅客減少了80萬，與去年同期相比下降了13％。

由於運量下降的原因，各家航空公司也各自發表了聲明。菲律賓航空 （Philippine Airlines）發言人稱，公司會使用載客量較少的飛機飛往香港，並將馬尼拉飛往香港航班由每日5班減少至4班 。

宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）發言人表示，由於需求疲弱，公司削減12月和明年1月從宿霧和克拉克飛往香港航班，儘管如此，公司仍按計劃於24日開通了普林塞薩港（公主港）來往至香港的航線。

其中香港國泰航空公司（Cathay Pacific Airways Ltd）在14日表示，由於需求下降，業務前景充滿了挑戰和不確定性，將推遲預計2020年要交付的4架空中巴士公司（Airbus SE）單走道客機。