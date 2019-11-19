蓬佩奧關切香港理大衝突　陸外交部反批「褻瀆法治和人權」

▲香港理工大17日爆發激烈衝突。（圖／記者宋良義攝）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日呼籲香港特首林鄭月娥應該要成立獨立調查單位，以追究相關責任。對此，大陸外交部發言人耿爽今（19日）指出，美方把香港警方正常執法、止暴制亂的努力與激進勢力的極端暴力違法行為相提並論、混為一談，本身就是對法治和人權的褻瀆。

大陸外交部下午舉行例行記者會，發言人耿爽在回答記者提問時，做出上述回覆。他表示，近期香港暴力違法破壞活動和罪惡行徑不斷深入，嚴重危害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏社會秩序，嚴重破壞了香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，將香港推到了極為危險的境地。

耿爽指出，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。中央政府將繼續堅定支持特區行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

▲港警對校園發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

他提到，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。 美方近來多次就涉港問題發聲，看似公允，實則暴露出企圖插手香港問題的別有用心和對暴力犯罪行為的雙重標準。把香港警方正常執法、止暴制亂的努力與激進勢力的極端暴力違法行為相提並論、混為一談，本身就是對法治和人權的褻瀆。

耿爽強調，隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

他表示，將敦促美方切實尊重中國主權，停止發表不負責任的言論，停止變相縱容暴力違法行為，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

美國國務卿蓬佩奧18日在媒體吹風會上稱美國對香港政治動亂和暴力加劇表示嚴重關切，點名香港特區政府對香港局勢負有首要責任，任何一方的暴力行為都不可接受，中方須遵守《中英聯合聲明》中對香港人民自由的承諾。

▲示威者與受困民眾18日陸續離開香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）